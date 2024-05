Rio Grande do Sul Governador gaúcho propõe debate sobre adiamento de eleições municipais: “Trocas de governo podem atrapalhar a reconstrução”

Cerca de metade do total de urnas utilizadas em eleições no Rio Grande do Sul pode ter ficado inutilizável devido às chuvas. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse em entrevista à CNN que o debate sobre adiar as eleições municipais no Estado “vai ter que ser feito”, mas ponderou que as discussões requerem “muito cuidado” e “muita responsabilidade”.

“É precipitado ainda tomar uma decisão, inclusive uma opinião a respeito do assunto, mas é um tema que vai merecer debate”, disse o governante gaúcho nesta segunda-feira (20).

Para Leite, o momento ainda é de esperar as “águas baixarem” e encaminhar soluções de moradia para os desabrigados e desalojados pelas chuvas no estado, além de para os problemas de infraestrutura e logística que surgiram em decorrência delas.

“Um processo eleitoral, às vezes, não contribui com um melhor ambiente para esse processo de reconstrução que o estado vai estar vivenciando. Mas eu insisto aqui, com muito cuidado: essa discussão, eu acho que ainda não é o momento”, afirmou.

“Vamos ter que entender melhor, daqui a algumas semanas, qual é o estágio e o momento que vamos estar vivenciando para poder ter o momento eleitoral, uma oportunidade de a soberania popular expressar os desejos sobre seu destino”, acrescentou.

Cerca de metade do total de urnas utilizadas em eleições no Rio Grande do Sul pode ter ficado inutilizável devido às chuvas, relatou recentemente a presidente Tribunal Regional Eleitoral gaúcho (TRE-RS), Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak.

A sede do TRE, no Centro Histórico de Porto Alegre, está alagada. Em outras cidades, tanto no interior como na região metropolitana da capital gaúcha, zonas eleitorais também foram devastadas pela chuva, de acordo com a Justiça Eleitoral do Estado.

“Tem uma situação que são as seções eleitorais, os locais onde o eleitor costuma comparecer para votar: pode acontecer que muitos desses locais nem existam mais por força da tragédia climática”, disse a desembargadora Kubiak.

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado cautela sobre a possibilidade de adiamento das eleições, uma pauta que tem encontrado mais apoio entre dirigentes partidários de direita.

No Congresso, o tema ainda não é debatido. Para parte dos parlamentares, ainda é cedo para discutir o tema, sendo necessário, primeiro, avaliar melhor o impacto das chuvas.

Para ocorrer o adiamento das eleições no Rio Grande do Sul, como ocorreu em 2020 devido à pandemia, é necessário que o Congresso aprove uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com a alteração no calendário eleitoral.

