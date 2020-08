O governador Eduardo Leite afirmou, durante live na tarde desta quinta-feira (13), que as aulas nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul só retornarão gradualmente, a partir deste mês, se houver consenso entre prefeitos e especialistas das áreas da saúde e educação sobre as medidas de prevenção ao coronavírus.

“Se houver consenso, as aulas poderão voltar. Se os dados do coronavírus se agravarem, isso não ocorrerá”, disse Leite. Ele explicou que a retomada se daria de maneira híbrida, com parte das atividades sendo mantidas de forma remota, e havendo o controle do número de alunos nas salas de aula.

Em reunião com prefeitos gaúchos na terça-feira (11), o governo sugeriu que o retorno das aulas presenciais no Estado ocorra entre 31 de agosto e 8 de outubro, começando pela educação infantil. A proposta causou polêmica.

Conforme o governador, o Executivo sugeriu o retorno inicialmente pela educação infantil porque essas crianças não estão tendo aulas remotas como os demais estudantes e muitos pais não têm com quem deixá-las para ir trabalhar, agora que as atividades econômicas estão sendo retomadas no RS.

Leite ressaltou que caberá aos pais decidirem se enviarão as crianças para as escolas infantis após a reabertura: “Os pais enviam se quiser. Quem puder permanecer com seus filhos pequenos em casa, pode permanecer”.

“Queremos possibilitar que os pais tenham opção de escolas abertas”, completou. O governador ainda destacou a possibilidade de as escolas de educação infantil “quebrarem” se permanecerem fechadas.

Cronograma

Conforme o cronograma apresentado nesta semana pelo Executivo estadual, após a educação infantil, em 31 de agosto, a partir de 14 de setembro retornariam às salas de aula os estudantes do ensino superior. Em 21 de setembro, seria a vez dos alunos dos ensinos médio e técnico e, uma semana depois, voltariam às escolas os estudantes dos últimos anos do ensino fundamental.

As atividades presenciais para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental seriam retomadas a partir de 8 de outubro.

“Sabemos que é um tema muito sensível, mas não podemos nos resignar. Quem lida com educação sabe que não podemos deixar assim. É evidente que não colocaremos nossas crianças e nossa equipe de educação em risco sem termos segurança dessa redução de contágio. Vamos reduzir o nível de exposição presencialmente, dividindo turnos e horários, mas é importante que se mantenha algum nível de contato entre professor e aluno para reduzirmos os danos de aprendizagem devido à pandemia”, disse Leite ao apresentar o cronograma a prefeitos.