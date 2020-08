Para o diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan, a notícia de possível contaminação do pacote de frango não deve causar pânico. “Não devemos criar a impressão de que há problema com nossa cadeia alimentar”, disse.

Em maio, a OMS publicou um documento explicando que não há evidência científica de que as pessoas possam se contaminar com a Covid-19 por meio de alimentos ou embalagens. “Covid-19 é uma doença respiratória e a via de transmissão é através do contato pessoa a pessoa e pelo contato direto com gotículas respiratórias geradas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra”, afirmou a OMS.

Cozinhar os alimentos

A líder técnica da entidade complementou que não há evidências científicas sobre contaminação do coronavírus por meio da alimentação. Mesmo assim, Kerkhove explicou que “o vírus pode ser morto cozinhando o alimento”.