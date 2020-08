Os dados referentes aos últimos dez anos seguem a tendência histórica: desde a década de 1980, cada período de dez anos que veio depois foi mais quente do que a década anterior. O período entre 2010 e 2019 foi 0,2ºC mais quente do que a década entre 2000 e 2009.

Além disso, segundo os cientistas, apenas os anos de 2015 e 2016 foram mais quentes do que 2019. Depois de 2013, todos os anos subsequentes foram mais quentes do que os anteriores, desde meados do século 19.

Publicado anualmente, essa é a trigésima edição do relatório “State of the Climate”, que teve a contribuição de 528 autores e editores de 61 países. A série histórica mostra, ano a ano, as consequências das mudanças climáticas na Terra.

Veja alguns destaques do estudo