Com conexão gratuita à internet, primeiro relógio digital de rua de Porto Alegre entra em operação

O equipamento, instalado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, junto à Orla do Guaíba, foi acionado por Marchezan. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

O primeiro relógio digital de rua com o sistema mais moderno do País, segundo a prefeitura de Porto Alegre, entrou em operação na manhã desta quinta-feira (13) na Capital.

O equipamento, instalado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na rótula de entrada para a avenida Loureiro da Silva, junto à orla do Guaíba, foi acionado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Além da marcação de hora e temperatura, os 168 relógios que serão colocados na cidade tem conectividade gratuita por meio de wi-fi, medidores de radiação e painel de mensagens. Também possuem câmeras de alta definição e tecnologia capazes de fazer o reconhecimento das placas de veículos para complementar o cercamento eletrônico de Porto Alegre.

A instalação dos novos relógios é um investimento 100% privado, sem qualquer custo aos cofres públicos, e faz parte do primeiro acordo de concessão de mobiliário urbano concluído pela prefeitura.

“Além da forma de contrato transparente, o diferencial dos relógios é a possibilidade de comunicação com a população e repasse de informações. Os relógios também fazem parte da nossa visão de organização e trabalho conjunto com a área de segurança pública. É um projeto amplo para transformar Porto Alegre em uma cidade mais segura e conectada, com serviços agregados e mais eficientes”, declarou Marchezan.

Ele ressaltou que a concessão dos relógios, assim como a de placas de rua, entrega um serviço de qualidade e com mais agilidade para o cidadão. Além disso, possibilita o ingresso de receitas destinadas à realização de novos investimentos que contribuem para melhorias para a cidade.

“Iniciamos neste ano as placas, agora os relógios e em setembro lançaremos o edital das paradas de ônibus”, completou. A cidade não contava com relógios de rua desde julho de 2015.