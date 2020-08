O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, nesta quinta-feira (13), que os dados sobre a vacina russa contra o novo coronavírus ainda são “incipientes” e que a melhor opção continua sendo a vacina de Oxford.

Pazuello participou de uma audiência pública na comissão mista do Congresso que acompanha os gastos do governo no combate à pandemia. “Está muito incipiente, as posições ainda estão muito rasas, nós não temos profundidade nas respostas, não temos acompanhamento dos números”, afirmou o general.

Segundo o ministro interino, a compra da vacina russa ainda passará por muita negociação e trabalho até que o medicamento “seja de forma efetiva avalizado pela Anvisa”.

O Brasil assinou em julho, com o laboratório AstraZeneca, um documento que dará base para o acordo de parceria na elaboração da vacina britânica de Oxford, batizada de ChAdOx1 e em teste no Brasil. O acordo prevê que a Fiocruz (RJ) será responsável pela produção da substância no País, seu envase e o controle de qualidade.