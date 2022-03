Política Governador Eduardo Leite afirma que se sente “pronto” para ser candidato à Presidência da República

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Leite anunciou que renunciará ao cargo de governador do Rio Grande do Sul Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite anunciou que renunciará ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que se sente preparado para ser candidato à Presidência da República pelo seu partido.

“Dentro do partido, da sociedade, existem movimentos que provocam para que eu possa ser [candidato], para eu conduzir um projeto alternativo. Me sinto pronto para ser candidato. Quando a convergência [de partidos] acontecer, iremos com força e disposição. Mas respeito as prévias”, afirmou Leite em entrevista à CNN na segunda-feira (28).

Leite anunciou que renunciará ao cargo de governador e permanecerá no PSDB. “Me chame como quiser, me coloco à disposição, me apresento para uma eventual candidatura à Presidência da República. O partido ainda vai discutir com outros partidos sobre qual o caminho vai tomar para uma alternativa ao Brasil”, declarou o tucano.

Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido ao Palácio do Planalto, em novembro do ano passado. Apesar da derrota, Leite se colocou à disposição para uma eventual disputa à Presidência da República.

“Temos que entender as estratégias para viabilizar algo pelo Brasil. Antes de aspiração pessoal, e tenho aspiração de estar em posição de destaque, mas não é ela que deve mover a decisão política. É a necessidade de alternativas para o Brasil”, afirmou Leite.

No domingo (27), Doria disse que as tentativas de parte do PSDB de reverter a sua candidatura à Presidência da República seriam um “golpe”. Leite revelou que conversou com Doria sobre o assunto: “Conversamos com o mesmo sentimento, de como podemos ajudar o Brasil. Não questionando prévias, não questiono a validade das prévias, reconheço isso, estive lá”.

Com a renúncia de Leite, que será oficializada em breve, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior assumirá o governo gaúcho.

