Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite e seu vice cumpriram roteiro de vistorias em obras em estradas do Litoral Norte

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Em Imbé, Leite conferiu o andamento das obras de duplicação, pavimentação e revitalização da Avenida Paraguassu. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza vistoriaram, nessa sexta-feira (3), obras em estradas no Litoral Norte que receberam recursos do Estado por meio do programa Avançar.

Leite destacou a importância da qualificação da estrutura viária nos municípios do Litoral, em função da grande movimentação de pessoas que ocorre durante a alta temporada.

“Desde que o Estado recuperou a sua capacidade de investimento, estamos realizando essas obras por execução direta ou em parceria com os municípios. Fazemos essas vistorias para conferir se as obras estão andando em bom ritmo e em condições adequadas. O Litoral recebe centenas de milhares de visitantes na época de veraneio, e essas qualificações melhoram a vida de quem vive na região e de quem vem para aproveitar o verão”, disse Leite.

A primeira parada foi em Capão da Canoa, nas obras de duplicação da ERS-407, na entrada da cidade a partir da Avenida Interbalneários. A duplicação de 1,5 quilômetros da pista já foi concluída, faltando a sinalização e a implantação de uma ciclovia junto ao canteiro central, que deverá ser executada pelo município após o período do veraneio. O investimento total foi de R$ 7,2 milhões a partir de um convênio com o município de Capão da Canoa, sendo R$ 5,2 milhões em recursos do Estado por meio do programa Avançar.

Na sequência, a comitiva se deslocou para Tramandaí a fim de vistoriar um trecho da ERS-030 que passou por obras de qualificação.

Nas estradas que registram o maior volume de veículos nesta época do ano, houve recuperação de pontos críticos, corte da vegetação e pintura da pista. Na ERS-030, o investimento ao longo de 2022 foi de R$ 4,7 milhões, na ERS-389, R$ 4,7 milhões e na Interpraias (ERS-786), R$ 2,5 milhões.

Em Imbé, Leite conferiu o andamento das obras de duplicação, pavimentação e revitalização da Avenida Paraguassu, executadas por meio de um convênio com a prefeitura. O investimento é de RS$ 8,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões provenientes do Estado.

As visitas também contaram com a participação do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e de prefeitos da região.

