Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Evento aconteceu em Curitiba para troca de experiências a fim de desenvolver novas iniciativas no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Governo do Rio Grande do Sul, na companhia de representantes da iniciativa privada, participou de eventos em Curitiba nos dias 01 e 02 de fevereiro com a presença de secretarias estaduais de desenvolvimento econômico e agências de atração de investimentos e abertura de mercados.

Na comitiva gaúcha estavam o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; o diretor da Sedec Roger Pozzi; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry; o CEO do Transforma RS, Ronald Krummenauer, e equipes técnicas da Fiergs, Fecomércio e Federasul.

Dentre as pautas da reunião esteve a aproximação e integração do Estado com os empreendedores, buscando estruturar no Rio Grande do Sul uma organização para fortalecer a atração por investimentos e focar com mais força na abertura de novos mercados, potencializando assim a produção gaúcha. Estados como Paraná e Minas Gerais já possuem essa estrutura definida.

“Foi um momento produtivo, com muita troca de experiências dos trabalhos feitos pelas agências de desenvolvimento de outros estados. Esse evento foi o primeiro, e será dado continuidade para o debate com a finalidade de avançar conjuntamente nas pautas comuns em termos de desenvolvimento. O próximo encontro será em Porto Alegre durante o South Summit, uma sugestão nossa que foi acatada”, explica o secretário Ernani Polo.

“No Brasil e no mundo existem vários modelos de agências para atração de investimentos. Precisamos encontrar o nosso e construir no Rio Grande do Sul. Mas com certeza a opção mais eficiente é a da parceria público-privada. Com divisão de responsabilidades e atuação conjunta”, afirma Ronald Krummenauer.

“Uma importante oportunidade de alinhamento com o que já existe nas agências de desenvolvimento de fora do Rio Grande. É o início de um movimento para se reestruturar e atuar conjuntamente, porém é preciso uma continuidade com pautas definidas para avançarmos concretamente “, diz Gilberto Petry.

“Foram dois dias de muito networking, aprendizado e troca de informação. Já fazemos um belo trabalho aqui e temos agora como dever de casa avaliar aquilo que podemos evoluir para sermos ainda mais atrativos aos investidores. Importante dizer que fomos muito bem recepcionados pelos anfitriões e que devemos manter uma agenda ativa de encontros”, complementa Altair Antônio Toledo, diretor da Federasul.

