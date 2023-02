Rio Grande do Sul Rota do Sol terá bloqueios para monitoramento da fauna

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bloqueios ocorrerão de 07 a 13 de janeiro, durante alguns minutos entre 6h30 e 8h e entre 16h30 e 18h30 e ocorrerá no trecho onde há travessias estão instaladas as travessias subterrâneas e aéreas para anfíbios Foto: Arquivo Biolaw/Divulgação Daer Bloqueios ocorrerão de 07 a 13 de janeiro, durante alguns minutos entre 6h30 e 8h e entre 16h30 e 18h30 e ocorrerá no trecho onde há travessias estão instaladas as travessias subterrâneas e aéreas para anfíbios. (Foto: Arquivo Biolaw/Divulgação Daer) Foto: Arquivo Biolaw/Divulgação Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O trânsito na Rota do Sol (ERS-486), em Itati, será interrompido a partir da terça (7). Os bloqueios ocorrerão até a segunda-feira posterior (13), durante alguns minutos entre 6h30 e 8h e entre 16h30 e 18h30. A informação é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) do Rio Grande do Sul.

A ação faz parte dos estudos que monitoram o atropelamento de animais silvestres na Rota do Sol e ocorrerá no trecho onde estão instaladas as travessias subterrâneas e aéreas para anfíbios. O próximo bloqueio deve ser realizado entre os dias 7 e 13 de março.

O monitoramento é uma exigência do Ministério Público e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a operação da rodovia, que atravessa a Reserva Biológica Mata Paludosa. Nela, vivem diversas espécies em risco de extinção, tais como a perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii), perereca-risadinha (Ololygon rizibilis) e perereca-macaca (Phyllomedusa distincta).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rota-do-sol-bloqueios-monitoramento-fauna/

Rota do Sol terá bloqueios para monitoramento da fauna