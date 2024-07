Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite fala sobre ações de retomada em congresso da Famurs

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Leite valorizou trabalho dos prefeitos, especialmente em momentos de dificuldade. Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS Leite valorizou trabalho dos prefeitos, especialmente em momentos de dificuldade. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS) Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS

O governador Eduardo Leite participou, na noite desta terça-feira (16), do 42° Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, realizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Foram abordados os serviços disponibilizados pelo governo para atender municípios, cidadãos e empresas atingidos pela enchente. O encontro ocorreu na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

Leite abordou brevemente os programas e as ações já em execução pelo governo estadual após as chuvas de abril e maio.

“Após as inundações, visitei muitas cidades atingidas e conversei com chefes do Executivo municipal. Sinto muito orgulho dos prefeitos, pois se entregaram verdadeiramente para ajudar as comunidades em um momento de imensa dor”, ressaltou. “No governo, também sempre buscamos fazer o melhor que podemos, com nossa equipe e os recursos que temos, para disponibilizar serviços aos municípios.”

O governador destacou a entrega de câmaras de conservação para unidades de saúde afetadas pela calamidade. Leite falou também de programas anunciados recentemente para empresas, como o MEI RS Calamidades, que auxilia microempreendedores individuais, e o Pronampe Gaúcho, que oferece linhas de crédito com juros subsidiados.

Durante seu discurso, o governador convidou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, para apresentar os programas voltados ao atendimento de cidades na área da saúde e assinar uma portaria que repassa recursos para pequenos e médios municípios em estado de calamidade.

Por meio dessa portaria, o governo estadual vai repassar R$ 5,35 milhões a 82 municípios. Os recursos serão distribuídos levando em conta o tamanho da população: R$ 50 mil para os 66 municípios com até 30 mil habitantes; R$ 100 mil para sete municípios com população entre 30.001 e 50 mil pessoas; e R$ 150 mil para os nove municípios com população de 50.001 a 100 mil pessoas. Os recursos são destinados à realização de pequenas reformas para a retomada dos serviços de saúde, exceto hospitais.

