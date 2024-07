Notícias Bancada do PT afirma que o governador Eduardo Leite erra ao apostar em conflito com o governo Lula

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Rosseto respondeu às críticas de Leite ao apoio recebido suporte recebido do governo federal. (Foto: Fernando Gomes)

O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado Miguel Rossetto usou a tribuna para criticar as recentes manifestações do governador Eduardo Leite sobre a ação do governo federal no Estado.

Nessa segunda, o chefe do Executivo gaúcho declarou que “está cansado” de aguardar os recursos prometidos e que a demora na ação do governo federal impediu movimentações internas da estrutura do palácio Piratini.

“Nós ficamos esperando. Porque se, afinal, viria um anúncio… nós não colocaríamos um recurso nosso porque não faltariam outros lugares para colocarmos os recursos do estado. Mas nós cansamos de esperar e estamos colocando os recursos do estado para ajudar’, disse Leite durante congresso da Famurs.

Em resposta às críticas, o governo federal divulgou uma nota detalhando os esforços feitos em benefício do Rio Grande do Sul. No texto, destaca que as afirmações de Leite são “injustas e não refletem a verdade sobre os fatos” e, ainda, apresenta uma série de dados para demonstrar o apoio ao estado, em resposta às recentes enchentes.

Para o líder da bancada petista, a atitude do governador na busca pelo conflito com o governo federal é equivocada e injusta diante de todos os investimentos feitos por determinação do presidente Lula desde o início da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul.

“O governador erra na escolha. Abre conflito inclusive com prefeitos e prefeitas do estado e essa é uma linha equivocada no momento em que o nosso estado precisa de integração e união no enfrentamento das consequências brutais da crise da tragédia climática que vivemos”, disse Rossetto.

Segundo dados do portal “Brasil Participativo”, R$ 93,7 bilhões de recursos federais foram destinados ao Rio Grande do Sul para o “enfrentamento à grave calamidade decorrente das enchentes”, que atingiram o estado no início de maio.

No entanto, até o momento, apenas R$ 19 bilhões foram repassados aos cofres gaúchos, o que representa aproximadamente um quinto do montante.

Para auxiliar o setor privado, cerca de R$ 671 milhões de recursos estaduais foram anunciados divididos em linhas de crédito. Destes, R$ 223 milhões serão injetados a partir do tesouro do Estado. Cerca de 98 mil empresas e empreendedores foram afetados pelas chuvas, de acordo com um levantamento realizado pelo governo do Rio Grande do Sul com base nas informações da Receita Estadual.

