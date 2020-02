Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite inaugura acesso asfáltico entre Caraá e Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Obra inaugurada por Leite e pelo secretário Costella teve investimento de R$ 4,8 milhões do Estado Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Obra inaugurada por Leite e pelo secretário Costella teve investimento de R$ 4,8 milhões do Estado - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Os 7.312 habitantes de Caraá, no Litoral Norte do Estado, estão sendo beneficiados com o primeiro acesso asfáltico realizado pelo governo de Eduardo Leite. Nesta quarta-feira (05), com as presenças do governador e do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, foi inaugurado um trecho de 9,5 quilômetros da ERS-030 entre Caraá e Santo Antônio da Patrulha. A obra teve investimento de R$ 4,8 milhões do Estado.

No ato de liberação da rodovia, o governador reforçou que a conclusão de acessos asfálticos é uma das prioridades do governo do Estado, e destacou o trabalho das autoridades políticas da região e o esforço de gestões estaduais anteriores.

“Me realiza muito saber que a gente pode transformar a vida das pessoas. Que essa obra seja sinônimo de desenvolvimento e progresso para Caraá. Certamente vai ajudar no escoamento da produção. Que esse asfalto traga alegria para a população”, disse Leite.

Entre os moradores que acompanharam a inauguração estava Elisandro Meregalli da Silveira, 41 anos, que reside na zona rural de Caraá. Ele atua como frentista de posto de gasolina em Santo Antônio da Patrulha e conta que faz diariamente o trajeto entre os dois municípios.

“Essa estrada trazia muito prejuízo aos moradores. Os veículos estragavam e isso tinha custo para quem vive aqui. A pavimentação é um sonho, um grande passo para o crescimento de Caraá”, afirmou Silveira.

O evento também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo, do prefeito de Caraá, Nei Pereira dos Santos, e do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Durante a cerimônia, o secretário de Logística e Transportes adiantou que outros nove acessos asfálticos estão em andamento. Eles somam R$ 37,2 milhões em investimentos, com recursos do Tesouro Estadual e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

“Alguns desses nove acessos asfálticos já estão em fase de conclusão. Não tenho dúvida alguma que, no decorrer de 2020, vamos entregar de oito a dez pavimentações. Quem ganha com isso é a sociedade gaúcha”, afirmou Costella.

Acessos asfálticos com obras em andamento no RS:

Santo Antônio do Palma (RS-458);

São José do Hortêncio (RS-874);

Muliterno (RS-462);

Guabiju – São Jorge (RS-126);

Carlos Gomes (RS-477);

Boqueirão do Leão – Sério (RS-421);

Cândido Godói (RS-165);

Sério (RS-421);

Sertão Santana (RS-713).

