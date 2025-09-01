Colunistas Governador Eduardo Leite lembra que ”estamos há mais de um ano das eleições. Ainda é cedo para definições”

Por Flavio Pereira | 1 de setembro de 2025

Governador Eduardo Leite ontem à noite no evento de entrega do troféu “Senar/O SUL”, na Sociedade Leopoldina Juvenil, entre o presidente da Rede Pampa Alexandre Gadret,e o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite (PSD) disse que no plano político, observa “um cenário que vai se movimentando, e ainda vai passar muita água até o final do ano.” O governador falou ao colunista , na sua chegada à sociedade Leopoldina Juvenil, onde participou do evento de entrega dos troféus Senar/O SUL promovido pela Rede Pampa, para premiar os destaques do agro brasileiro. O governador comentou ainda o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, observando que “neste caso, temos que respeitar o tramite da justiça.

PSD quer ser a maior força política do estado

O governador comentou ainda o evento promovido pelo PSD com a presença do presidente nacional, Gilberto Kassab, quando o partido recebeu 29 prefeitos, na sua maioria oriundos do PSDB: “o presidente Kassab veio aqui, fizemos muitas filiações, e o nosso Trabalho é fazer do PSD a maior força política do Rio Grande do Sul, para poder dar uma contribuição ainda mais qualificada ao debate político aqui no estado”

Eduardo Leite projeta que “ali na frente, nos primeiros meses do ano que vem, eu imagino que nós vamos uma definição mais clara do cenário nacional, que também tem impacto aqui no Rio Grande do Sul inevitavelmente, sobre as candidaturas e as definições em nível local. Afinal as eleições são coincidentes para governador senador, deputados e presidente da República. Então, no momento apropriado, a gente vai poder tomar definições”, afirmou o governador.

Quem são os prefeitos que ingressam no PSD

Dos 30 prefeitos filiados ao PSD do governador Eduardo Leite, presidente estadual, e de Gilberto Kassab, presidente nacional, 27 vieram do PSDB, que havia elegido 35 chefes de Executivo municipais. Os outros dois prefeitos saíram do PP e do PRD.

Justiça de Canoas determina remoção de fake news com acusações contra o prefeito Airton Souza

A juíza da 4ª Vara Civel de Canoas, julgando a ação ordinária Nº 5038928- 75.2025.8.21.0008/RS, deferiu na -feira (29) o pedido de tutela de urgência para que o comunicador Vitor Edison Calsado Vieira remova conteúdos inverídicos postados em redes sociais que imputam a Airton a prática de crime de corrupção ativa, ao acusá-lo, sem provas, de tentativa de compra de votos a seu favor no Supremo Tribunal Federal (STF).

O despacho menciona a publicação de conteúdos inverídicos acerca da conduta do demandante, afirmando que o autor estaria em Brasília com R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para subornar Ministros do Supremo Tribunal Federal com o fito de obter resultado favorável em processo judicial, o que configuraria o crime de corrupção ativa”. As postagens, que ferem a imagem do prefeito, deverão ser removidas das redes sociais no prazo de 24 horas, e foi estabelecida multa de R$ 500,00 por dia ao réu caso as fake news permaneçam no ar.

STF inicia julgamento do processo de Airton Souza na -feira

O fato real é que o Ministro André Mendonça devolveu para julgamento pela turma do STF, o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE1543951) onde figura como réu, o prefeito de Canoas, Airton Souza. O Relator, Ministro Edson Fachin, já se manifestou nos autos favorável à manutenção da sentença, confirmada por unanimidade nas instâncias inferiores, que condenou Airton Souza por improbidade administrativa dolosa, com pena de restituição de valores ao Erário, bem como perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O julgamento foi pautado no plenário virtual da turma para início na próxima -feira (05) às 11 horas, e encerramento dia 12, às 23h29min.

Prefeito Maranata anuncia filiação ao PSDB

O prefeito de Guaíba e presidente do consórcio da Granpal, Marcelo Maranata, confirmou sua filiação ao PSDB nesta -feira,(1º). O ato público acontecerá às 11h30 na Escadaria , no centro de Guaíba. Conforme Maranata. Estão convidadas lideranças tucanas como o vereador e presidente do PSDB de Porto Alegre, Moisés Barboza, e os prefeitos de Camaquã, Abner Dillmann, e de Cachoeira do Sul, Leandro Balardin, além dos vereadores de Canoas e Viamão.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

