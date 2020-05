Política Governador Eduardo Leite passa a fazer transmissões pela internet duas vezes por semana

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Nas transmissões, Leite atualiza as informações sobre o coronavírus no RS Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Há dois meses, desde que foi estabelecido o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul devido à pandemia de coronavírus, o governador Eduardo Leite realizava, diariamente, transmissões pelas redes sociais para apresentar as medidas tomadas pelo governo do Estado para combater a Covid-19.

A partir desta quinta-feira (21), elas deixaram de ser diárias e passarão a ocorrer duas vezes por semana, sempre às segundas e às quintas, também às 14h. “Agradeço muito a atenção que tem sido dada a essa transmissão, pela população e pela imprensa. Desde que começamos a enfrentar esse problema e as dúvidas e as incertezas começaram a aumentar na população, encontramos, nesse espaço, um caminho para que as pessoas pudessem entender melhor o que está acontecendo e sendo feito para nos reencontrarmos em uma situação de normalidade. Tem sido um espaço de conversa franca, aberta e muito transparente”, destacou o governador.

Como a transmissão também era utilizada como meio de responder aos questionamentos da imprensa, a Secretaria de Comunicação informou que continuará fornecendo material em vídeo, áudio, texto e foto aos veículos de comunicação.

