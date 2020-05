Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre visita obras na área anexa ao Hospital Independência

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Na unidade, serão instalados 62 leitos para atendimento a pacientes com Covid-19 Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Na unidade, serão instalados 62 leitos para atendimento a pacientes com Covid-19. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, visitou, nesta quinta-feira (21), as obras na área anexa ao Hospital Independência. Na unidade, serão instalados 62 leitos de média complexidade para atendimento da demanda do novo coronavírus.

Os trabalhos, que começaram no final de abril, estão em ritmo acelerado e devem ser concluídos no final do mês. Já as operações iniciam na primeira quinzena de junho. Após a pandemia, a estrutura será incorporada de forma permanente ao sistema de saúde, e o Hospital Independência totalizará 162 leitos.

A ampliação se deve à parceria dos grupos Gerdau, Ipiranga e Zaffari, com doação de R$ 10,4 milhões em recursos para a construção da ala de internação. O Hospital Moinhos de Vento vai fornecer materiais, equipamentos e medicamentos para a operação da nova ala durante a pandemia e compartilhar práticas de gestão. A Sociedade Sulina Divina Providência permanece responsável por gerenciar os serviços hospitalares.

“A parceria nos possibilita ampliar a estrutura, otimizar os serviços e ficar como um legado para a saúde pública da Capital. Não será um hospital de campanha, que vai desaparecer depois da pandemia”, destacou Marchezan.

