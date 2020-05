Agro Empresa anuncia investimentos de R$ 500 milhões em Soledade

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Eduardo Leite e representantes da empresa realizaram uma reunião virtual Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite e representantes da empresa realizaram uma reunião virtual. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em reunião virtual na manhã desta quinta-feira (21), a Vibra, uma das principais produtoras e exportadoras brasileiras de carne de frango, anunciou ao governador Eduardo Leite que está promovendo investimentos de R$ 500 milhões em Soledade, na Região Norte do RS.

A operação ainda está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A empresa, que tem sede em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e outras unidades no País, adquiriu uma planta de produção de aves em Soledade, com expectativa de produzir 8 mil toneladas de frango por mês.

Conforme o diretor-presidente da Vibra, Gerson Luis Müller, serão gerados 1,5 mil empregos diretos e integrados mais de 250 produtores à cadeia produtiva. Além disso, a empresa pretende investir em uma fábrica de rações, um incubatório e um frigorífico de processamento de aves.

“É extremamente gratificante receber uma notícia como esta em um período tão conturbado quanto este, de pandemia. Contem conosco e, no que pudermos ajudar, estaremos à disposição”, afirmou Leite.

Também participaram do encontro os secretários da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rubens Bender, além de outros representantes da Vibra.

