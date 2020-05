Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1,6 milhão de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial do governo federal

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O auxílio prevê repasses mensais de R$ 600 aos beneficiários, podendo chegar a R$ 1,2 mil em alguns casos Foto: USP Imagem O auxílio prevê repasses mensais de R$ 600 aos beneficiários, podendo chegar a R$ 1,2 mil em alguns casos. (Foto: USP Imagem) Foto: USP Imagem

Diante dos impactos da Covid-19 na atividade econômica e na renda das famílias, o Rio Grande do Sul concentra cerca de 1,6 milhão de pessoas entre os beneficiários potenciais para receber o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal.

Esse universo mais afetado pela pandemia representa 14,8% da população gaúcha. Essa realidade está retratada no mais recente estudo divulgado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os reflexos do avanço do novo coronavírus na economia e sobre a capacidade do programa da União de atenuar a crise. A ajuda prevê repasses mensais de R$ 600 aos beneficiários, podendo chegar a R$ 1,2 mil em alguns casos, dependendo das condições da pessoa.

A pesquisa estabeleceu um perfil bastante detalhado sobre a população apta a receber o auxílio emergencial no RS. Cerca de 40% dos beneficiários no Estado são trabalhadores informais.

O percentual da população gaúcha elegível ao Programa de Renda Mínima Temporária, do governo federal, é um dos menores do País. Em alguns Estados, esse cenário afeta 37% dos habitantes, como é o caso de Pará e Maranhão. Confira a pesquisa aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul