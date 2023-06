Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite recebe Lula e ministros para almoço no Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

O governador estava acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e o presidente, de sua esposa, Janja Lula da Silva Foto: Gustavo Mansur/Secom O governador estava acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e o presidente, de sua esposa, Janja Lula da Silva. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um almoço no Palácio Piratini no início da tarde desta sexta-feira (30). O encontro ocorreu depois de uma cerimônia de entrega de moradias em Viamão, na Região Metropolitana. O governador estava acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e o presidente, de sua esposa, Janja Lula da Silva.

No almoço, reservado para um pequeno grupo, estavam presentes ex-governadores, ministros e autoridades do Rio Grande do Sul.

O governador agradeceu a presença de Lula e os ministros, enalteceu a importância da parceria do Estado com a União e elencou demandas importantes do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal. Também destacou o esforço em colocar as contas em ordem, mas apontou a necessidade de haver apoio por parte da administração federal.

“O Estado é muito limitado em sua capacidade de investimento. Se fizermos comparação com outros estados de mesmo porte, de PIB e orçamento semelhantes, mostramos que eles não têm, como o Rio Grande do Sul, problemas causados pela situação previdenciária e pela dívida com a União que limitam a nossa capacidade de investimento. É muito importante que a União tenha um olhar mais atento e cuidadoso com a situação do Rio Grande do Sul”, alegou o governador.

O governador e o presidente trataram da estiagem que atingiu o Estado, de projetos de irrigação para a agricultura gaúcha, do projeto do gasoduto de Vaca Muerta, na Argentina (que pode ter como porta de entrada para o Brasil o município de Uruguaiana) e outros temas prioritários, como os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

2023-06-30