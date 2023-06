Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre aplica 446 mil doses de vacinas contra gripe desde abril

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Os dados estão disponíveis na plataforma LocalizaSUS Foto: Divulgação/PMPA Os dados estão disponíveis na plataforma LocalizaSUS. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O número de doses de vacina contra gripe aplicadas em Porto Alegre desde o início da campanha, em abril, é de 446.146.

Os dados estão disponíveis na plataforma LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde e correspondem até 28 de junho.

Se considerados todos os públicos que receberam a dose de proteção, a cobertura vacinal chega a 62,2%%. Calculados apenas o grupo prioritário de crianças, gestantes, idosos, indígenas, professores, puérperas e trabalhadores da saúde, o percentual de vacinados é de 48%.

Idosos receberam mais doses: 180.849 (57,7% da meta). O grupo das pessoas sem comorbidades e que não integram grupos prioritários vem na sequência, com 155.647 doses recebidas. As crianças somam 27.289 doses (29,4% da meta) e as gestantes, 3.343 doses, ou 31,5% da meta.

Boletim

Até a Semana Epidemiológica (SE) 25 de 2023, foram notificados 881 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na cidade. A notificação é feita em casos de internação hospitalar. O dado está apresentado no Boletim de Vigilância de Vírus Respiratórios que traz dados até a semana epidemiológica 25 (dados cumulativos, até 24 de junho).

“O alto volume de SRAG por outros vírus, nas quais o vírus sincicial respiratório ocupa a maior parte das notificações, condiz com a faixa etária infantil de menores de quatro anos que está com incidência muito elevada este ano”, destaca o documento.

Apesar da alta incidência, a taxa de letalidade é a mais baixa entre todos os tipos de SRAG. Em relação aos óbitos, a taxa de letalidade geral atingiu 9,8% no período. A letalidade de SRAG por Covid-19 permanece a mais elevada, chegando a 27,9%, seguida pelas SRAG por Influenza e SRAG não especificada, que atingiram taxas de letalidade de 9,2% e 7,2%, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Saúde oferece a vacina contra gripe para todas as pessoas com seis meses ou mais, enquanto houver doses disponíveis. Todas as unidades de saúde oferecem a imunização contra gripe na cidade, durante o horário de funcionamento de cada local.

As vacinas contra Covid-19 e gripe podem ser feitas no mesmo dia, pois não há contraindicação para as vacinas serem aplicadas de forma concomitante para os públicos aptos a receber as doses.

Vacinação contra a gripe dos grupos prioritários

Crianças – 27.289 (29,4%)

Gestantes – 3.343 (31,4%)

Idosos – 180.849 (57,7%)

Povos indígenas – 579 (21,2%)

Professores – 5.192 (36%)

Puérperas – 403 (23%)

Trabalhadores de Saúde – 37.275 (36,7%)

Outros grupos

Trabalhadores de transporte – 1.285

PCDs – 1.519

Outros sem comorbidades – 155.647

Funcionário do sistema prisional – 557

Caminhoneiros – 106

Forças de segurança e salvamento – 1.174

Forças Armadas – 257

População privada de liberdade – 881

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas 51

Trabalhadores Portuários – 63

Pessoas com comorbidades – 28.791

2023-06-30