Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Eduardo Leite em visita ao município gaúcho no feriado de 20 de Setembro. (Foto: Jürgen Mayhofer/Secom)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (20), para agendas na área da saúde e de infraestrutura. Leite aproveitou a tarde de feriado Farroupilha para visitar o Hospital de Viamão acompanhado pela diretora do departamento de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde, Lisiane Fagundes, e do prefeito Nilton Guimarães. O hospital recentemente passou a ser administrado pelo Instituto Maria Schmitt (Imas), e a primeira grande ampliação de serviços foi a traumato-ortopedia

O governador disse que estão sendo acertados os valores de custeio do Estado para o hospital e também novos investimentos com recursos do Avançar. “O hospital já recuperou a traumatologia e estamos finalizando as negociações para trazer de volta a maternidade. Estamos fazendo os últimos ajustes sobre os recursos do custeio. O Estado também está se organizando para aportar recursos para a aquisição de equipamentos e materiais para esse setor. Estamos vendo com muito otimismo a evolução do hospital e todo o seu potencial para ser cada vez melhor para a população de Viamão”, afirmou.

Hospital de Viamão

Logo depois, o governador visitou o terreno onde será construído o novo hospital de Viamão por meio da primeira parceria público-privada (PPP) do Estado na área da saúde. A PPP tem como objetivo erguer um hospital de média e alta complexidades com cerca de 500 leitos. A localização da nova instituição será próxima do atual hospital da cidade, em um terreno cedido pela prefeitura de Viamão.

A escolha pelo município segue critérios da Secretaria da Saúde e visa contribuir para qualificar o atendimento médico na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), responsável pela estruturação, e a prefeitura de Viamão são parceiros do projeto.

Duplicação de vias

Leite também visitou a estrada Caminho do Meio, que tem um projeto de obras para a duplicação de vias estruturais ao longo de 23,2 quilômetros entre os municípios de Alvorada, Viamão e Porto Alegre, com custo de quase R$ 300 milhões. “Estamos concluindo a compatibilização dos projetos para licitar ainda em 2024 a etapa do trecho entre Viamão e Alvorada”, afirmou o governador.

