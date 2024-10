Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite vota em Pelotas e defende a importância do pleito para a democracia

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“A nossa democracia precisa ser defendida, prestigiada e protegida", disse. Foto: Reprodução “A nossa democracia precisa ser defendida, prestigiada e protegida", disse. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, votou em Pelotas (RS) no final da manhã deste domingo (6). Leite é apoiador do candidato Fernando Estima (PSDB), que já seu foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, assim como no governo de Paula Mascarenhas.

Leite defendeu a importância do pleito para a democracia. “A nossa democracia precisa ser defendida, prestigiada, protegida, e naturalmente o Estado age para garantir que a soberania do voto popular se exerça”, disse.

Sobre a eleição na cidade de Pelotas para seus planos a nível nacional, o governador afirmou que não há uma relação direta. Leite é ventilado como um dos possíveis candidatos à Presidência da República no pleito de 2026.

“A decisão local é tomada especialmente por conta dos componentes locais. As pessoas querem saber quem é que vai cuidar da cidade, fazer os serviços funcionarem. É natural que a gente tenha uma expectativa e torço para que o partido tenha um bom resultado eleitoral, mas a gente respeita a decisão tomada pelos componentes locais, os eleitores estão olhando para a cidade neste momento”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-vota-em-pelotas-e-defende-a-importancia-do-pleito-para-a-democracia/

Governador Eduardo Leite vota em Pelotas e defende a importância do pleito para a democracia

2024-10-06