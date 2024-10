Rio Grande do Sul Homem morre após colisão frontal entre dois automóveis no Interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O fato ocorreu no Km 25 da BR-386, em Frederico Westphalen. Foto: Divulgação/PRF O fato ocorreu no Km 25 da BR-386, em Frederico Westphalen. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desse sábado (5), por volta das 20h25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um grave acidente, envolvendo um Astra com placas de Frederico Westphalen/RS e um Gol emplacado em Pinhal/RS. O sinistro ocasionou a morte de uma pessoa.

O fato ocorreu no Km 25 da BR-386, em Frederico Westphalen. Pelos levantamentos preliminares realizados pela PRF no local, foi verificado um acidente do tipo colisão frontal.

O Astra era conduzido por um homem de 60 anos, natural de Iraí, que morreu no local. Já a motorista do Gol sofreu lesões graves e foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Frederico Westphalen.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-morre-apos-colisao-frontal-entre-dois-automoveis-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Homem morre após colisão frontal entre dois automóveis no Interior do Rio Grande do Sul

2024-10-06