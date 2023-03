Rio Grande do Sul Governador gaúcho assina ordem de início da pavimentação da ERS-149 entre Nova Palma e Pinhal Grande

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram liberados R$ 15,7 milhões, por meio do programa Avançar, para a pavimentação do trecho entre Pinhal Grande e Nova Palma. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite assinou a ordem de início da obra do acesso municipal a Pinhal Grande a partir da ligação com Nova Palma, na ERS-149, em uma cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Nova Palma. O investimento na pavimentação do trecho é de R$ 15,7 milhões em recursos do Estado, por meio do programa Avançar.

Leite falou sobre a importância da proximidade entre Estado e municípios para viabilizar obras de infraestrutura e destacou o impacto do acesso asfáltico. “O asfalto é algo tão demandado porque com ele vem qualidade de vida para a população e também segurança, já que o tráfego em uma via pavimentada é mais seguro. Além disso, melhora o escoamento da produção e a mobilidade de quem se desloca pela região”, disse.

A empresa Della Pasqua Engenharia, de Santa Maria, foi a vencedora da licitação para a execução da obra. Serão pavimentados 5,2 quilômetros, como explicou o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. “O segmento total tem cerca de 29 quilômetros, mas havia dois pequenos segmentos remanescentes, que contabilizam 5,2 quilômetros ainda sem pavimentação. Com a assinatura da ordem de início, a empresa terá até 15 dias para iniciar as obras que completarão a ligação”, explicou.

O governador lembrou que, dos 62 municípios gaúchos que não tinham acesso asfáltico no início do seu primeiro ciclo de governo, há quatro anos, 44 já estão com as obras concluídas ou em execução. “Para os outros 18, temos um compromisso de fazermos os projetos e iniciarmos a execução neste mandato”, disse.

Ainda em Nova Palma, acompanhado do secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, e do prefeito André Rossato, o governador conheceu as instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Adroaldo Carus Fiori. Ela recebeu R$ 325 mil em recursos do Estado para reforma e ampliação do espaço, além de R$ 60 mil para a implantação de novos serviços da Rede Bem Cuidar, iniciativa do Estado para aumento e qualificação da atenção básica em saúde, e R$ 50 mil para equipamentos odontológicos.

A secretária de Saúde de Nova Palma, Kelli Cancian, reforçou o impacto dessa verba na qualificação do serviço oferecido na UBS. “Os recursos da Rede Bem Cuidar contribuíram muito para o atendimento à população e para o trabalho dos profissionais de saúde da UBS. Os recursos para a ampliação também foram muito importantes. Com esse valor de R$ 325 mil fizemos uma cobertura externa e mais cinco salas, o que vai melhorar a estrutura de atendimento”, avaliou.

O governador aproveitou a tarde no município para visitar a Escola Estadual Tiradentes. Acompanhado do diretor da instituição, Sandro Turra, Leite conheceu as instalações e verificou as demandas do local.

No ano passado, a escola recebeu cerca de R$ 80 mil em recursos extras por meio do programa Agiliza, utilizados para reformas, qualificação da estrutura de iluminação e de internet e para a aquisição de equipamentos para a cozinha, conforme explicou o diretor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-assina-ordem-de-inicio-da-pavimentacao-da-ers-149-entre-nova-palma-e-pinhal-grande/

Governador gaúcho assina ordem de início da pavimentação da ERS-149 entre Nova Palma e Pinhal Grande