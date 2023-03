Economia Imposto de Renda 2023: declaração de investimentos em Bolsas de Valores mudou; saiba como

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Agora só é obrigado a declarar ações quem vendeu mais de R$ 40 mil em ativos de renda variável ou teve lucro em 2022.(Foto: Reprodução)

As regras para a declaração de investimentos em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e assemelhadas mudou neste ano. Segundo a Receita Federal, agora fica obrigado a declarar apenas aqueles que fizeram vendas, inclusive isentas, de mais de R$ 40 mil em ativos de renda variável em 2022 e/ou que produziram rendimentos sujeitos à tributação.

Pela regra anterior, qualquer investimento na Bolsa deveria ser declarado. Não importava se a aplicação era em ações ou outros ativos de renda variável (como opções, ETFs e BDRs) nem o valor, que poderia ser de R$ 1 ou de R$ 1 milhão: tudo deveria ser registrado na declaração.

Na prática, isso significa que caso o investidor tenha comprado ações, por exemplo, mas não tenha vendido nada, ele não é mais obrigado a declarar – apenas caso se encaixe nas demais regras. A mesma lógica serve para aqueles investidores que fizeram vendas no mercado inferiores a R$ 40 mil.

“O ideal é que todas as ações sejam identificadas no quadro de bens”, afirmou o José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do IR.

Vale lembrar, no entanto, que se o contribuinte fizer a declaração do Imposto de Renda 2023 por algum outro motivo, ele continuará precisando informar todas as operações de compra e venda de ativos de Bolsa feitas em 2022.

Quem teve lucros com a Bolsa também tem de incluir o ganho na declaração. Basta uma venda com lucro para estar obrigado e não importa se houve prejuízo em outras operações.

O objetivo da mudança é beneficiar os pequenos investidores na Bolsa. Segundo a B3, 80% dos novos investidores na Bolsa operam com menos de R$ 1.000,00.

Documentos necessários

– Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf);

– Extrato de Imposto de Renda emitido pela corretora e documento com as movimentações mês a – mês, se houver;

– Informes de Rendimentos emitidos pelas companhias.

Programa

O programa do Imposto de Renda vai ajudar os contribuintes. Segundo Fonseca, há uma nova pergunta automática na ficha “Bens e Direitos” para saber se o bem listado é negociado na Bolsa.

“Se sim, solicitaremos o preenchimento do campo ‘Código de negociação’, e ele permitirá, no futuro, atualizar automaticamente os dados para o contribuinte”, disse o supervisor do IR. Esses dados poderão ser incorporados à declaração pré-preenchida em 2024. “Vamos ver se no ano que vem conseguimos trazer essa boa notícia.”.

O prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda termina em 31 de maio.

