Brasil Com redação sobre feijoada, estudante de Brasília é aprovada em 11 universidades dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jovem de 17 anos sempre sonhou em estudar fora do Brasil. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se alguém falasse que era possível descrever características suas com base nos ingredientes de um prato típico da culinária brasileira, qual você escolheria? A estudante Sofia Sarmento Rosa, de 17 anos, escolheu a feijoada, não só para descrever sua personalidade, mas como tema da redação para tentar ingressar em uma das 18 universidades para as quais se inscreveu nos Estados Unidos.

O resultado foi melhor do que ela esperava: a estudante de Brasília foi aprovada em 11 universidades, até esta sexta-feira (24). Sofia ainda espera pela resposta de mais quatro universidades, e não foi aceita em outras três. O sonho é estudar marketing.

Na hora de decidir o tema, Sofia conta que pesquisou e viu que muitos estudantes que buscavam uma vaga no exterior usavam analogias para escrever sobre si mesmos. “Vi uma pessoa que escreveu que a vida era como uma pulseira e os berloques representavam cada característica”, lembra.

“Separei minhas características de ser mais ligada à família, gostar da cultura brasileira. Quando pensei, veio a ideia da feijoada. Escrevi em um mês, falando sobre cada ingrediente, fazendo analogias ligada às minhas características”, conta.

Preparação

Sofia diz que desde a infância sonha em estudar fora do País. A ideia era fazer intercâmbio no ensino médio, mas o período coincidiu com a pandemia de covid.

“Comecei a investir nesse projeto no segundo ano do ensino médio, quando me inscrevi e comecei a estudar para os vestibulares lá de fora, para as provas de proficiência em inglês, esse tipo de coisa”, diz.

Sofia se preparou por dois anos. Em 2021 fez o primeiro SAT – Scholastic Assessment Test (traduzido para o português é teste de aptidão escolar), que é o vestibular nos Estados Unidos. O preparo, segundo ela, foi focado mais na prova e deixou a redação para o final.

“Sempre fui muito bem na escola em redação, tirava nota mil no Enem, já fui parabenizada na escola por ser boa, mas nunca escrevi sobre mim”, diz.

A adolescente diz que na hora de escolher o tema da redação teve muita dificuldade. “Eu não sabia o que falar. Pensei em escrever assim: ‘Oi, gente, sou a Sofia, vão gostar de mim na universidade de vocês?'”, brinca.

Ela, então, começou a pesquisar sobre redações de quem tentou uma vaga nas universidades americanas até encontrar boas inspirações. “Pesquisei sobre aplicação, vi vídeos, consultei. Queria uma coisa autêntica e teve sucesso por isso”.

“Eu estava em viagem com a família e recebi um e-mail de ‘Parabéns pela aprovação’. Eu estava na praia e gritei tanto que todo mundo ouviu. Pessoas de outras barracas vieram me dar parabéns. Depois veio aprovação atrás de aprovação. É muito gratificante”, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/com-redacao-sobre-feijoada-estudante-de-brasilia-e-aprovada-em-11-universidades-dos-estados-unidos/

Com redação sobre feijoada, estudante de Brasília é aprovada em 11 universidades dos Estados Unidos