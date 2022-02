Rio Grande do Sul Governador gaúcho é homenageado como ex-presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Eduardo Leite (E) comandou o Legislativo local em 2011-2013, antes de se eleger prefeito. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governador gaúcho Eduardo Leite retornou à Câmara de Vereadores de Pelotas (Região Sul do Estado), sua cidade natal e berço político, para receber uma homenagem especial como parlamentar municipal de 2009 a 2013 e ex-presidente da Casa. Em cerimônia especial na noite de sexta-feira (4), ele ganhou placa com seu nome na galeria de ex-ocupantes do cargo.

Ao chegar, o político tucano (que também foi prefeito pelotense em 2013-2016, além de secretário municipal) conheceu o projeto do novo prédio do Legislativo local, em uma apresentação comandada pelo atual comandante da Mesa Diretora, Marcos “Marcola” Ferreira (PTB). Em seguida, recebeu a homenagem no plenário e, por fim, foi convidado a descerrar a placa com seu nome.

Eduardo Leite completará 37 anos no dia 10 de março, o que o torna o mais jovem chefe de Executivo estadual em exercício no Brasil. Ele foi eleito governador em 2018, com 53,6% dos votos.

Antes da homenagem na Câmara de Vereadores, Leite se reuniu com representantes do Sindicato da Indústria do Arroz no Estado (Sindarroz), Sindicato das Indústrias do Arroz de Pelotas (Sindapel), Federação das Cooperativas de Arroz do Rio Grande do Sul (Fearroz) e Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz).

O governador ouviu demandas do setor, relacionadas à tributação do produto. O titular da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, e o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, também participaram da reunião.

Também estiveram presentes na homenagem o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), o deputado federal Daniel Trzeciak (do mesmo partido), vereadores e autoridades.

Com a palavra, o governador

– “Tive uma passagem muito feliz e de grande crescimento pessoal aqui nesta Câmara de Vereadores. Foram aprendizados que certamente me deixaram mais seguro para me lançar, aos 27 anos, como candidato à prefeitura de Pelotas”.

– “A política é o espaço para o debate de ideias, e este plenário me proporcionou a interação com vereadores com posicionamentos diferentes dos meus, e tudo foi importante para entender melhor a dinâmica da democracia”.

– “Voltar à Câmara Municipal de Pelotas me traz boas lembranças, resgata da minha memória muitos dos sentimentos que motivaram a vida pública ao longo desses anos. É sempre bom que possamos voltar às origens para lembrar dos sentimentos que nos trouxeram até aqui. E, principalmente, é muito bom voltar à cidade trazendo investimentos e novas possibilidades à região”.

Palácio do Planalto ainda no radar

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem mantido conversas com Eduardo Leite, a fim de atrair o tucano para sua legenda. A sigla tem intenção de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à Presidência da República, mas até agora o parlamentar não se posicionou publicamente sobre o assunto.

Em recente entrevista à rede CNN, o governador gaúcho confirmou o convite para trocar de sigla, mas fez uma ressalva: “O diálogo é positivo, mas tudo ainda é prematuro”. Ele não mencionou o colega paulista Joao Doria, que o derrotou – em novembro – nas prévias do PSDB para a definição do postulante tucano ao Palácio do Planalto.

(Marcello Campos)

