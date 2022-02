Porto Alegre Porto Alegre oferece testes gratuitos de coronavírus em dois postos de saúde neste domingo

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serviço estará disponível das 9h às 16h nas Zonas Sul e Norte da capital gaúcha. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém neste domingo (6) a oferta de testes rápidos e gratuitos de coronavírus. O serviço será oferecido das 9h às 16h em dois postos da rede:

– Zona Sul: avenida Moab Caldas nº 400 (bairro Santa Tereza). WhatsApp (51) 3289-4070.

– Zona Norte: avenida Presidente Franklin Roosevelt nº 5 (bairro São Geraldo). WhatsApp (51) 3289-8236.

Está apto à testagem quem apresenta ao menos dois sintomas de covid (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) ou teve contato com indivíduo infectado e sem esquema vacinal completo.

Antes do procedimento, é realizada avaliação clínica. Se o resultado der negativo no teste de antígeno, é oferecido – também mediante análise caso a caso – exame do tipo RT-PCR, como contraprova.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

Já a vacinação contra covid será retomada na segunda-feira (7), em locais divulgados pela SMS neste domingo. Confira no site oficial prefeitura.poa ou no portal de notícias osul.com.br.

Movimento intenso neste sábado

A prefeitura manteve dois locais com testagem rápida de antígeno neste sábado (5), das 9h às 16h. Os endereços foram os mesmos dois que permanecerão abertos neste domingo. Ao todo, 364 pessoas receberam atendimento: dos 312 procedimentos, 123 tiveram resultado positivo, proporção equivalente a quase 40% do total.

Também foram aplicadas 2.399 doses de vacinas contra o coronavírus, tanto em adultos quando em crianças. Os detalhes podem ser conferidos no site oficial da prefeitura.

Serviço ampliado durante a semana

Em dias úteis, a testagem geralmente é oferecida em todos os 132 postos da rede municipal de saúde, além da tenda próxima à Faculdade de Direito no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Centro Histórico. Há também o serviço itinerante por meio de unidades móveis.

Nesta semana, a estrutura será montada nos seguintes endereços (um por dia), sempre das 9h às 16h:

– Segunda-feira (7): Ilha do Pavão (rua A nº 45 – Ilha do Pavão, bairro Arquipélago).

– Terça-feira (8): Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria nº 1.940, no bairro Floresta).

– Quarta-feira (9): Quilombo Fidelis (rua Sebastião Leão próximo à rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa).

– Quinta-feira (10): Vila Dique (rua Severo Dullius nº 165, no bairro São João).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre