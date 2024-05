Porto Alegre 26 escolas em Porto Alegre já retomaram as atividades

Até sexta-feira (24), 60% dos alunos da rede devem retornar às aulas. (Foto: Divulgação/Seduc)

Nessa segunda-feira (20), 26 escolas próprias e cem conveniadas da rede municipal de ensino retomaram suas atividades. As instituições atendem cerca de 40% dos estudantes da Capital. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) determinou o reinício das aulas em todas as unidades que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica.

Ainda para esta semana está prevista a retomada de 28 escolas próprias e 30 conveniadas nesta terça-feira (21), e outras nove próprias e 20 conveniadas nesta quarta (22). Até sexta (24), 60% dos alunos da rede terão retornado às atividades escolares.

“Lugar de criança é na escola. A pandemia nos deixou essa lição. Não podemos manter os alunos fora da sala de aula por muito tempo. Por mais difícil que seja este momento, é uma alegria ver os estudantes retornando. A retomada é essencial para a aprendizagem, da mesma forma, para a volta ao cotidiano da cidade”, afirma o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

Calendário escolar

O Ministério de Educação flexibilizou o calendário escolar do Rio Grande do Sul e, neste primeiro momento, a orientação da Smed é de que as escolas realizem atividades lúdicas e recreativas, além de garantir o acolhimento e as refeições aos estudantes.

Será realizado o registro de presença dos alunos, justificando-se a ausência dos atingidos pela enchente. Da mesma forma, os servidores atingidos diretamente poderão atestar suas ausências.

Escolas atingidas

Praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceirizadas foram atingidas; 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura; e outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos como destelhamentos parciais e infiltrações.

Além disso, três escolas próprias de Ensino Fundamental estão operando como abrigos: Aramy Silva (Camaquã), Elyseu Paglioli (Cristal) e Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Rubem Berta).

Nova gestão

Adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Mauricio Cunha assumiu interinamente o comando da pasta após a saída de José Paulo da Rosa nessa segunda.

O ex-secretário irá liderar a reitoria da Feevale, em Novo Hamburgo. Cunha, por sua vez, é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e foi diretor-presidente da Carris até o ano passado.

