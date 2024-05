Porto Alegre Vigilância ambiental atesta qualidade da água para consumo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Análises referentes à presença de cloro e turbidez indicam parâmetros normais. (Foto: Divulgação SMS/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As rotinas do programa Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) foram retomadas com a coleta de amostras e análise físico-química e microbiológica dos cinco sistemas de abastecimento de água potável em Porto Alegre (Menino Deus, São João, Belém Novo, Moinhos de Vento e Tristeza).

O sexto sistema, Ilha da Pintada, está fora de operação devido a danos sofridos pela enchente. As análises da Equipe de Vigilância em Saúde Ambiental e Águas (EVSAA) referentes à presença de cloro e turbidez da água do Dmae indicam parâmetros normais, ou seja, em condições adequadas de potabilidade para o consumo humano.

Nessa segunda-feira (20), foram coletadas amostras dos sistemas de abastecimento Moinhos de Vento e Tristeza. O chefe da EVSAA, Alex Lamas, destaca que ainda no decorrer desta semana devem ser divulgados os laudos de análises complexas, com mais parâmetros, previstas nas portarias federais e estaduais e realizadas por meio de laboratório contratado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As coletas já foram feitas em quatro sistemas: Menino Deus, São João, Belém Novo e Tristeza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vigilancia-ambiental-atesta-qualidade-da-agua-para-consumo-em-porto-alegre/

Vigilância ambiental atesta qualidade da água para consumo em Porto Alegre

2024-05-20