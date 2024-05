Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre cadastro para Voluntários da Saúde

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Prefeitura busca ampliar prevenção de problemas de saúde com atuação voluntária em unidades municipais. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre iniciou um cadastro para profissionais da área da saúde interessados em atuar como voluntários nas unidades da rede municipal. Esta ação é uma resposta direta ao estado de calamidade pública declarado recentemente, buscando oferecer suporte adicional às comunidades afetadas pela enchente.

A medida visa não apenas reforçar os serviços existentes, mas também expandir a capacidade de prevenção contra problemas de saúde que podem surgir em situações de desastre natural. Profissionais como médicos, enfermeiros, e técnicos de enfermagem são especialmente convocados para integrar esse esforço emergencial e auxiliar na mitigação dos impactos sanitários provocados pela enchente.

Operação Inverno

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), publicou o edital 17/2024, convocando 112 profissionais temporários para a Operação Inverno 2024.

Os candidatos foram habilitados nos Processos Seletivos Simplificados 01/2024 a 09/2024 e serão contratados pelo prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. A convocação atende às necessidades de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para a Operação Inverno 2024.

“A gestão está priorizando a agilidade nessas contratações, pois se trata de uma condição temporária para suprir uma demanda por prazo determinado”, informa o titular da Smap, André Barbosa.

Com investimento de R$ 17,6 milhões, a Operação Inverno 2024 busca amenizar a sobrecarga das emergências, os agravamentos de problemas respiratórios e a epidemia de dengue.

“Precisamos colocar o paciente certo, no lugar certo e no tempo adequado. E isso só é possível com a força de trabalho do nosso quadro profissional e das equipes que chegam para reforçar o cuidado em saúde de quem mais precisa”, concorda o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Hospital

Começou a funcionar nessa segunda-feira (20), o segundo hospital de campanha instalado em Porto Alegre por causa das cheias. A estrutura tem capacidade para atender até 300 pessoas por dia, possui consultórios, oito leitos de maior complexidade, com eletrocardiograma, mais dois leitos com respiradores.

Instalada junto ao Pronto Atendimento da Bom Jesus, na Zona Leste, a iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Exército Brasileiro.

Conforme o tenente coronel médico Maurício Specterow, a estrutura veio de Recife (PE), a partir do Comando Militar do Nordeste. A equipe é composta por dez profissionais de saúde do quadro militar, sendo sete de Bagé e três de Recife.

“De acordo com a avaliação médica, os pacientes podem ser liberados ou, conforme a necessidade, utilizar um dos leitos da sala amarela ou vermelha, para casos mais graves”, explica o tenente.

Prefeitura de Porto Alegre abre cadastro para Voluntários da Saúde

