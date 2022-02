Porto Alegre Governador gaúcho e prefeito de Porto Alegre acompanham celebração de Nossa Senhora dos Navegantes

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Os festejos organizados pela prefeitura da Capital foram limitados a 150 pessoas, respeitando os protocolos relativos à pandemia Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Os festejos organizados pela prefeitura da Capital foram limitados a 150 pessoas, respeitando os protocolos relativos à pandemia Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quarta-feira (02), ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da tradicional celebração de Nossa Senhora dos Navegantes.

Para evitar a transmissão do coronavírus, os festejos organizados pela prefeitura da capital foram limitados a 150 pessoas, respeitando os protocolos relativos à pandemia, como álcool gel e distanciamento. Leite acompanhou a missa, celebrada pelo bispo dom Jaime Spengler.

“Nesses 250 anos de história de Porto Alegre, tenho certeza de que os homens e mulheres que fizeram essa cidade tiveram muitos desafios, mas com fé e com muito trabalho, superaram os desafios de seu tempo. Temos hoje uma cidade que nos orgulha, para a qual olhamos pra trás com alegria, orgulhosos do que nossos antepassados foram capazes de fazer, muito sustentados na fé, na crença, na benção divina, que permitiram a esse povo seguir em frente diante de tantos momentos desafiadores, e também sob os cuidados da Nossa Senhora dos Navegantes, que para muitos é quem abençoa, quem sustenta esse povo na sua fé. Momentos difíceis evocam aquilo que há de melhor em cada um de nós, na solidariedade, no amor, que deve nos unir enquanto comunidade”, destacou o governador.

Neste ano, que também marca os 250 anos de Porto Alegre, a programação da prefeitura incluiu um cronograma de festejos e celebrações que se iniciaram em 23 de janeiro e se encerram nesta quarta-feira.

A celebração ocorre desde 1871. A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes data do tempo das grandes navegações realizadas por portugueses e espanhóis a partir do século 15. Os marinheiros se lançavam ao mar pedindo a proteção de Nossa Senhora dos Navegantes. Quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, com eles também desembarcou a devoção pela santa.

