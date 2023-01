Rio Grande do Sul Governador gaúcho Eduardo Leite promete dar prioridade à educação em seu novo mandato

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Tucano participou da cerimônia de recondução de Raquel Teixeira (E) ao comando da Seduc. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Um dos pontos mais questionados pelos adversários do então candidato Eduardo Leite durante a campanha eleitoral, a educação é definida pelo agora empossado tucano como prioridade de seu segundo mandato à frente do governo do Rio Grande do Sul. Suas manifestações sobre o assunto têm reiterado a promessa de qualificar o ensino e o aprendizado nas escolas públicas da rede estadual.

“Arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola”, garante. “É a partir da educação que nivelaremos as oportunidades e proporcionaremos o mesmo ponto de partida para que os nossos jovens estejam preparados para os desafios econômicos e humanos no novo milênio.”

O assunto foi mais uma vez ressaltado por ele na tarde desta segunda-feira (2), ao participar da cerimônia de posse da titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, mantida no cargo que já exerce desde abril de 2021. “Fiz questão de estar aqui para reforçar o compromisso que vou reassumir todos os dias com a Educação no Rio Grande do Sul”, discursou, emendando:

“Nós, que nos propomos a governar o Estado, somos cobrados constantemente sobre gerar empregos, atrair empresas, construir estradas e aquilo que é aparente e físico. Tudo isso tem sua importância, mas o Estado não será mais competitivo somente por ter rodovias, impostos mais baixos e obras faraônicas, se não tiver gente com a qualificação que o mundo atual demanda”.

Durante a formalidade de sua recondução ao cargo, no Centro Administrativo em Porto Alegre, Raquel Teixeira entregou ao governador o relatório de gestão da Seduc referente às principais ações em 2021 e 2022. “Estou aqui renovando meu compromisso com esse Estado que me acolheu com respeito e carinho”, discursou.

Ela também mencionou informações de um mapeamento realizado sobre a rede de ensino no Estado, admitindo a existência de desníveis sociais e econômicos dentro do sistema educacional gaúcho, gerando contrastes na aprendizagem pelos alunos: “Só avançaremos em direção à equidade quando trouxermos as desigualdades para o centro do debate. A educação tem perpetuado desigualdade e isso não poderemos aceitar”.

Perfil

Natural de Goiânia (GO) e professora, Raquel Teixeira possui extensa carreira de serviços prestados à atividade. É mestre e PhD em Linguística pela Universidade da Califórnia (EUA), além de bacharel em Letras e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB).

Tem especialização em Etnolinguística pela Universidade Federal de Goiás e fez estágio pós-doutoral em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris (França). É integrante do Conselho Consultivo do Instituto Ayrton Senna, além de integrante licenciada do projeto “Todos pela Educação”.

Nos últimos 20 anos, comandou pastas estaduais de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Cidadania e Esporte em seu Estado de origem. Também fez parte do Conselho Nacional de Educação, exerceu mandatos de deputada federal durante oito anos e coordenou a Escola de Formação de Professores de São Paulo. Em seu currículo constam, ainda, publicações de artigos e livros, além de receber várias condecorações, inclusive do Ministério de Educação da França.

(Marcello Campos)

