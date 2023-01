Porto Alegre Cezar Schirmer volta a comandar a Secretaria de Planejamento de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Emedebista havia deixado o cargo noves meses antes, para dar continuidade ao mandato de vereador. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vereador Cezar Schirmer (MDB) reassumiu, nesta segunda-feira (2) o comando da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPae) de Porto Alegre. A cerimônia de posse foi realizada no Salão Nobre do Paço Municipal e contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, titulares de outras pastas, vereadores e representantes de entidades.

A volta ao cargo se dá após nove meses, período durante o qual se dedicou ao mandato no Legislativo da capital gaúcha. Com o seu retorno, Urbano Schmitt passa a ser o diretor de Captação de Recursos e Programas de Financiamento da pasta de Planejamento. Ana Beatriz Barros, atual secretária-adjunta, permanece no cargo.

“Volto motivado pelo projeto capitaneado pelo prefeito Melo, sabedor de que ainda temos muito a avançar. Precisamos equalizar a relação entre o que é previsto e o que é executado no orçamento, tirar do papel os projetos para os quais captamos recursos internacionais e apostar cada vez mais na inovação no serviço público”, destacou o Schirmer.

O prefeito também se manifestou: “Temos muitas entregas já realizadas e o Schirmer é um grande parceiro, que faz a diferença na gestão. Os desafios ao nosso governo são muitos, principalmente na área de captação de recursos, mas estamos no caminho certo buscando, a cada dia, cumprir aquilo que veio das urnas”.

Já Idenir Cechim, em seu último dia como presidente da Câmara de Vereadores, destacou a qualidade técnica do agora secretário. Ele elogiou a colaboração de Schirmer à capital gaúcha e ao Estado:

“Experiente, sério e comprometido com a boa política, com resultados, e com melhorias efetivas para a população. Depois de muito ter contribuído com relevantes debates travados em 2022 na Câmara, retorna ao Executivo para colaborar ainda mais com as mudanças que a nossa cidade vem recebendo”.

Urbano Schmitt, por sua vez, salientou a continuidade assegurada aos projetos no período em que foi o titular da Secretaria: “Foram meses de muito trabalho e colaboração. Os financiamentos internacionais foram autorizados e estão em fase avançada de negociação. Nosso orçamento voltou a ser sinônimo de realidade e compromisso com o cidadão. O investimento em pessoal feito na área da TI começa a apresentar os resultados esperados. Tudo isso, com base planejamento estratégico elaborado no início da gestão”.

Trajetória iniciada em Santa Maria

Natural de Santa Maria (Região Central do Estado), o emedebista Cezar Schirmer completará 71 anos no dia 23 de fevereiro. É formado em Direito e ex-professor universitário.

A estreia na política se deu em 1972, ao se tornar o vereador mais novo de sua cidade (20 anos). Aos 22 se elegeu deputado estadual, cargo que exerceria durante cinco mandatos, antes de conquistar três legislaturas como deputado federal (1998, 2002 e 2006). Em 1999 foi líder do então PMDB na Câmara Federal.

Foi também secretário estadual da Fazenda, da Casa Civil e da Agricultura. Em 1992, disputou a prefeitura de Porto Alegre, sendo derrotado no segundo turno por Tarso Genro (PT). Já em 2000 e 2004, disputou a prefeitura de Santa Maria, sendo derrotado por Valdeci Oliveira (PT).

Ele concorreu novamente a prefeito de sua cidade em 2008, finalmente obtendo vitória nas urnas. Em 2012, foi reeleito para um mandato que coincidiria com a tragédia da boate Kiss, em janeiro de 2013, quando 242 jovens morreram. Schirmer chegou a ser investigado por improbidade administrativa no âmbito do incidente, mas o caso foi arquivado a pedido do Ministério Público.

Em 2 de setembro de 2016, renunciou ao comando do Executivo santa-mariense para assumir a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a convite do então governador e correligionário José Ivo Sartori.

Em 2020, transferiu domicílio eleitoral para Porto Alegre e foi candidato a vereador pelo MDB, sendo o mais votado do partido na cidade. Schirmer é casado com Fátima Schirmer, com quem tem três filhas: Maria Augusta, Maria Luiza e Ana Julia.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre