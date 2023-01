Porto Alegre Porto Alegre teve 250 praças recuperadas nos últimos dois anos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Expectativa é que outros 150 espaços de lazer passem por reforma neste ano. (Foto: Arquivo/PMPA)

Desde janeiro de 2021, a prefeitura Alegre revitalizou 250 praças em diferentes bairros de Porto Alegre. O trabalho é realizado por equipes próprias e de empresas terceirizadas que atuam em lotes divididos por regiões – muitas vezes com a ajuda dos cidadãos voluntários que atuam como “prefeitos” desse tipo de espaço. A expectativa é que outras 150 passem por reforma neste ano.

Os principais serviços envolvem a pintura de bancos e brinquedos, substituição de lixeiras quebradas, manutenção de passeios e escadas e reparos em quadras esportivas, como a troca da tela e demarcação para os jogos esportivos. Não menos fundamental são a capina e a roçada regulares, bem como a manutenção de estruturas destinadas à iluminação.

Um dos principais investimentos foi no Parque 20 de Maio, na Vila Ipiranga (Zona Norte(. Apesar do nome, o espaço é cadastrado como praça e passou por uma série de reparos, como demarcação de recantos infantis, nivelamento com saibro, pintura e recuperação de bancos e brinquedos, substituição de 13 lixeiras e manutenção dos passeios internos e externos.

As três quadras esportivas da praça também receberam melhorias, como a instalação de novas telas, tabela de basquete e demarcação horizontal.

“Nosso objetivo era chegar a 250 praças revitalizadas em 2022, quando nossa cidade completou 250 anos. Mais que um simbolismo, esse número é resultado de uma mudança na gestão de contratos e de um rígido controle do cronograma de execuções”, ressalta o titular da Secretaeria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Marcos Felipi Garcia. “Em 2021 e 2022 ultrapassamos a meta e neste ano pretendemos fazer o mesmo”.

Atualmente, as três empresas que prestam esses serviços atuam em três lotes na cidade: Norte, Centro-Leste e Sul-Extremo Sul. As áreas também integram os brinquedos de parques, que também fazem parte do cronograma de reformas. A SMSUrb conta, ainda, com equipe de funcionários do quadro para serviços de pintura e consertos.

Para tornar o serviço ainda mais ágil ao longo deste ano, a Secretaria lançará licitação para contratar três equipes volantes compostas por um carpinteiro e dois pintores. O objetivo será realizar pequenas manutenções e atender pedidos do serviço de atendimento 156.

Em 2022, a SMSUrb lançou uma licitação para compra de novos tipos de brinquedos para praças e parques. São modelos mais modernos e interativos, que serão instalados à medida em que houver necessidade de substituição dos antigos. Os Parques Marinha do Brasil e Mascarenhas de Moraes devem ser os primeiros contemplados.

“Prefeitos de praça”

No dia 22 de dezembro, a administração municipal de Porto Alegre nomeou mais 40 “prefeitos de praça”, atingindo assim a meta mínima de 250 cidadãos que auxiliam o poder público municipal na preservação e melhoria desse tipo de espaço, que inclui parques e similares. O trabalho é voluntário, sem qualquer remuneração.

Os colaboradores recebem crachás e certificados, além de terem seus “cargos” formalizados em edição do Diário Oficial de Porto Alegre. Além disso, obtém acesso direto à equipe do serviço de atendimento municipal 156, por meio do qual pode encaminhar demandas de suas respectivas comunidades em assuntos pertinentes à zeladoria dos locais públicos de lazer.

Eles assinam um pacto de governança entre Poder Executivo e comunidade – trata-se de uma espécie de termo de compromisso que estabelece uma divisão de responsabilidades nas tarefas atribuídas à função, que envolve dedicação permanente.

Têm direito, ainda a cursos de capacitação para melhor desempenharem as tarefas relacionadas à conservação e melhoria dos espaços. No ano passado eles se reuniram em um seminário na Cinemateca Capitólio e participaram de um passeio de barco pelo Guaíba, em evento de confraternização e com o objetivo de conhecerem a cidade por um outro ângulo.

Porto Alegre abriga um total de 688 praças e parques, portanto ainda há espaço para a atuação de outros 438 voluntários nesse tipo de tarefa. A prefeitura, porém, não informou se estão programadas novas nomeações ao longo do ano que vem.

Pelo sistema adotado até agora para definição dos encarregados, qualquer pessoa pode sugerir nomes para desempenhar a função, ou então submeter a própria candidatura ao crivo da administração municipal. O programa tem suas informações divulgadas ao público por meio do site oficial prefeitura.poa.br.

A iniciativa foi implantada em junho do ano passado, contando para isso com cidadãos de reconhecida atuação comunitária em seus bairros. Coube à operadora de caixa Rose Machado, 62 anos, a primazia na função, como responsável pela Praça Álvaro Coelho Borges, próxima à rua Botafogo (bairro Menino Deus).

(Marcello Campos)

