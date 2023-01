Porto Alegre Em Porto Alegre, medicamentos especiais já podem ser retirados com agendamento

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Objetivo é tornar melhor e mais rápido o atendimento à população. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A retirada de itens no Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme) de Porto Alegre já pode ser agendada desde essa segunda-feira (2). O procedimento é realizado no site celme.portoalegre.rs.gov.br ou no aplicativo 156+POA, mediante informação do nome, CPF e telefone. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o objetivo é facilitar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

Celme é a nova denominação da Farmácia de Medicamentos Especiais, que desde o dia 12 de dezembro deixou a esquina da avenida Borges de Medeiros com rua Riachuelo (Centro Histórico) para funcionar na avenida Azenha nº 295, das 8h às 17h. São oferecidas 480 marcações por dia, além da demanda espontânea.

A mudança concluiu a transferência da gestão do serviço, que passou da responsabilidade da Secretaria Estadual para a Municipal da Saúde. Outra novidade é a ampliação dos locais para abertura de protocolo, serviço necessário para o primeiro pedido de novo medicamento. São três farmácias distritais do município recebendo a solicitação: Vila dos Comerciários, Navegantes e Restinga.

Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, a intenção é dar mais opções de atendimento, no sentido de agilizar o acesso do público. Não haverá mudança em relação ao serviço on-line da Farmácia Digital, que continuará no site. No portal, a pessoa consulta os medicamentos disponibilizados pelo SUS que são de responsabilidade do Estado.

Viabilizamos a disponibilização do agendamento por meio de sistemas utilizados em outros serviços oferecidos ao cidadão. “Cada vez mais é possível integrar sistemas e dados e facilitar o acesso a serviços públicos”, afirma a diretora-técnica da Procempa, Débora Roesler.

O Celme recebe cerca de mil pessoas diariamente, todas moradoras da capital gaúcha. Ao todo, o serviço contempla aproximadamente 23 mil cidadãos.

Confira

– Agendamento para retirada de medicamentos: acesso pelo endereço celme.portoalegre.rs.gov.br e pelo app 156+POA (aba “medicamentos especiais”).

– Abertura de protocolo (procedimento necessário para primeiro pedido de novo medicamento) – de segunda a sexta-feira (8h às 17h), nos seguintes locais: Celme (avenida Azenha nº 295), Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (rua Prof. Manoel Lobato nº 151), Farmácia Distrital Navegantes (avenida Presidente Roosevelt nº 5) e Farmácia Distrital Restinga (rua Álvaro Difini nº 520).

