Hamilton Sossmeier assume a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Sossmeier é pastor evangélico e ex-secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA Sossmeier é pastor evangélico e ex-secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA) Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA

O novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), tomou posse na tarde de segunda-feira (02). Ele comandará a Casa em 2023. A cerimônia foi realizada no Plenário Otávio Rocha.

Também foram empossados os demais integrantes da Mesa Diretora para este ano: o 1º vice-presidente, vereador Moisés Barboza (PSDB); a 2ª vice-presidente, vereadora Cláudia Araújo (PSD); o 1º secretário, vereador Alvoni Medina (Republicanos); o 2º secretário, vereador Airto Ferronato (PSB); a 3ª secretária, vereadora Lourdes Sprenger (MDB); e o 4º secretário, vereador Aldacir Oliboni (PT).

Ao passar o cargo para o seu sucessor, o presidente da Câmara em 2022, vereador Idenir Cecchim (MDB), salientou a boa relação com o Executivo no período em que esteve à frente da Casa. Cecchim destacou também a contribuição dos vereadores, da Mesa Diretora e dos servidores da Câmara. “Agradeço a cada um pela contribuição que deram para a Câmara de Vereadores, mas principalmente para a cidade de Porto Alegre. Aos 35 vereadores que eu pude ter essa honra de presidi-los”, declarou.

Pastor evangélico e ex-secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda, o novo presidente da Casa destacou o papel do Legislativo. “Me atrevo aqui a considerar o Legislativo o órgão supremo do Estado, por meio da sua grande função que é falar em nome do povo. Em nome do povo, caros colegas e amigos, e vocês que estão conosco, esse é o ideal que deve nortear a nossa prática, enquanto representantes dos porto-alegrenses. Nós somos essa Casa Legislativa, que é o canal de comunicação entre o Executivo e o cidadão”, afirmou.

Além da Mesa Diretora, foram empossados os vereadores integrantes das Comissões Permanentes do Legislativo.

Prefeito

Em seu discurso na cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), destacou a colaboração do Legislativo para a discussão e aprovação de projetos de lei de interesse da cidade enviados pelo Executivo em 2022. Melo lembrou que a Câmara não se recusou a enfrentar temas controversos como a reforma da Previdência e a venda da Carris, pois, segundo ele, compreendeu a importância desses assuntos.

Melo disse que deseja manter com o novo presidente a mesma relação republicana que teve com Cecchim. “Essa Casa não precisa convocar nenhum dos secretários municipais, pois estão todos sempre disponíveis”, declarou.

