Política Lula estreará a sua agenda internacional como presidente com viagem à Argentina

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Fernández e outros chefes de Estado e de governo que participaram da posse de Lula foram recebidos pelo presidente no Palácio do Itamaraty Foto: Tania Rego/Agência Brasil Fernández e outros chefes de Estado e de governo que participaram da posse de Lula foram recebidos pelo presidente no Palácio do Itamaraty. (Foto: Tania Rego/Agência Brasil) Foto: Tania Rego/Agência Brasil

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, confirmou a ida de Lula (PT) a Buenos Aires para uma série de compromissos, incluindo uma reunião da Celac (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos), que está sob a presidência temporária do país vizinho.

O petista estará na Argentina nos dias 23 e 24 deste mês. Essa será a primeira viagem internacional de Lula no novo mandato de presidente. Fernández e outros chefes de Estado e de governo foram recebidos por Lula na segunda-feira (02), no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

“Estamos na mesma trilha, buscamos o mesmo destino para nossos povos e a integração da América Latina. No dia 23 de janeiro, nos encontraremos na Argentina para avançar com ações concretas e institucionalizar esta relação, e no dia 24 nos reuniremos com a Celac”, postou Fernández nas redes sociais após se reunir com Lula.

Também nas redes sociais, o presidente brasileiro disse que parabenizou o argentino pela vitória na Copa do Mundo e que retomou o diálogo com o país vizinho.

