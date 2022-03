Rio Grande do Sul Governador gaúcho fará viagem oficial de uma semana aos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Esta será a terceira missão de Eduardo Leite ao Exterior como chefe do Executivo estadual. (Foto:

Acompanhado de secretários estaduais, o governador Eduardo Leite cumprirá a partir da próxima segunda-feira (7) uma série de compromissos em três cidades dos Estados Unidos: Nova York, Washington e Austin (Texas). A comitiva também contará com o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes, seu colega Mateus Wesp e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Postal.

Durante esse período, a chefia do Executivo do Rio Grande do Sul será exercida interinamente pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que também comanda a Secretaria estadual de Segurança Pública. Ele já desempenha a função temporária desde quarta-feira (1º), já que o titular obteve três dias de licença antes da viagem ao Exterior.

Esta será a terceira missão internacional de Eduardo Leite como chefe do Executivo gaúcho. Em outubro, novembro e dezembro do ano passado, respectivamente, ele esteve na Espanha, França e Escócia – nesta última, para acompanhar a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Na primeira escala, de 7 a 9 de março, o grupo estará em Nova York, com agendas na Universidade de Columbia, Conselho das of Americas e Centro de Comando Integrado de Nova York (NY Command & Control Center), além de reuniões com bancos internacionais.

Ainda na quarta, a comitiva embarcará para a capital Washington, onde tem encontro marcado com o embaixador Nestor Forster Junior e uma visita à Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Em seguida, reuniões na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), empresa AES e sede da Amazon Web Services.

No dia seguinte, ainda em Washington, Leite fará palestra, visitará o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Universidade George Washington. A última agenda na cidade é uma reunião com a diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O último estágio da missão internacional começará na sexta-feira (11), na cidade de Austin, Estado do Texas, que sedia o festival de música, cinema e tecnologia South by Southwest (SXSW). Também está prevista uma palestra do governador gaúcho sobre desenvolvimento econômico inclusivo e visita à sede da empresa Dell. A viagem de volta está marcada para a segunda-feira (14), com desembarque em Porto Alegre na terça (15).

Nova York

Visita ao Earth Institute da Universidade de Columbia;

Visita ao NY Command & Control Center;

Visita e tour no Brooklyn Bridge Park;

Visita ao UNDP Bureau for Policy and Programme Support;

Reunião no Council of Americas;

Reunião com bancos internacionais.

Washington

Reunião de trabalho e almoço com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster Junior;

Reunião na US Chamber of Commerce;

Reunião com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luís Almagro;

Visita à empresa de energia AES;

Visita à sede da Amazon Web Services;

Palestra no Atlantic Council;

Visita ao Departamento de Estado dos Estados Unidos;

Visita à George Washington University;

Reunião com banco internacional.

Austin

– Visita à Dell;

– Palestra “ESG: Pathway to Inclusive Economic Development” na SXSW;

– Visita ao evento cultural SXSW.

(Marcello Campos)

