Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Contratado há 40 dias, atacante David marcou seu primeiro gol com a camisa colorada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando em casa na noite deste domingo (6), o Inter venceu o Aimoré por 1 a 0, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O gol foi marcado aos 31 minutos pelo atacante David (estufando a rede pela primeira vez em 40 dias desde a sua contratação) e fez o Colorado subir do quinto para o terceiro lugar, com 15 pontos.

A vitória apertada no estádio Beira-Rio foi obtida em um jogo novamente irregular e com a repetição de uma série de falhas do time sob o comando do técnico uruguaio Alexander Medina. Isso incluiu a carência de jogadas mais objetivas durante a maior parte do tempo, bem como de um padrão de jogo.

Ainda lambendo as feridas pelo vexame da desclassificação da equipe na primeira fase da Copa do Brasil, parte dos 5.045 torcedores que haviam desafiado a chuva intensa na capital gaúcha para conferir de perto o duelo se dividiam entre aplausos e, principalmente, vaias – até mesmo no aquecimento dos jogadores e anúncio das escalação.

O próximo compromisso do time é o Grenal nº 435, marcado para as 21h de quarta-feira (9), novamente em casa. O confronto deveria ter sido realizado no dia 26 de fevereiro mas acabou adiado após ataque com pedra e barra de ferro ao ônibus da delegação Tricolor nas imediações do Beira-Rio, resultando em ferimentos no meia paraguaio Villasanti.

Trata-se de uma partida decisiva para anfitriões e visitantes: em segundo lugar na tabela (18 pontos), o Grêmio pode ser alcançado pelo arqui-rival em caso de derrota, faltando apenas uma rodada para a definição dos semifinalistas do torneio, cuja tabela tem como atual líder o Ypiranga de Erechim (21 pontos) e na quarta colocação o Novo Hamburgo (mesmo escore do Inter mas em desvantagem no saldo de gols).

Já no sábado seguinte (12), pela última rodada da fase classificatória do Gauchão, será a vez de o Inter encarar no Interior do Estado o Guarany de Bagé, lanterna da competição (apenas 5 pontos). O jogo está marcado para as 16h30min.

Resumo da partida

Aos trancos e barrancos, o Inter conseguiu certo controle do jogo no primeiro tempo, com maior posse de bola desde o início. Mas esse domínio custou a envolver a zaga do Aimoré, sendo que na metade inicial do primeiro tempo os lances de maior perigo foram os de bola parade.

Com dificuldades para furar a defesa adversária, o Colorado ficou mais agressivo na segunda metade da etapa inicial, passando a pressionar mais o time visitante, com algumas jogadas mais efetivas.

Até que aos 31 minutos de bola rolando, Gabriel desarmou o volante adversário, acionou David, que virou jogo na direção de Taison. Este passou a Edenilson, que tocou para o atacante David: o camisa 17 (contratado do Fortaleza no final de janeiro) chutou de canhota na entrada da área, encobrindo o goleiro para marcar seu primeiro gol com a camisa do clube.

E se alguém apostava em um segundo tempo mais aberto, a expectativa que não se concretizou. Já no primeiro minuto, um cabeceio de Anilson exigiu defesa difícil do goleiro colorado Daniel. Em seguida, Victor Cuesta recebeu cruzamento de Edenilson e chegou a balançar as redes visitantes, mas o lance foi invalidado por impedimento. Até o apito final, porém, poucas chances concretas foram criadas para que o Aimoré empatasse ou o Inter goleasse.

Ficha técnica

– Inter: Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta, Paulo Victor (Moisés), Gabriel, Liziero (Dalessandro), Edenilson (Johnny), Taison (Wesley Moraes), Mauricio (Boschilia) e David. Técnico: Alexander Medina.

– Aimoré: Fabián Volpi, Anilson, Natã, Lucão, Raphael Soares, Wellington Reis (Carlos Alberto, depois Paulinho Dias), Mardley (Leandro Córdova), Marcelinho, Wagner (Adriano), Vinícius Baiano e Sassá (Luís Soares). Técnico: Rafael Santiago (interino).

– Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por André da Silva Bitencourt e Conrado Bittencourt Berger.

