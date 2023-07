Geral Governador gaúcho inicia missão governamental na Argentina com palestra para empresários

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Em sua fala, Leite destacou a disposição do governo de fortalecer cada vez mais as relações com o país vizinho. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Com uma agenda dedicada ao fortalecimento dos laços comerciais e institucionais com a Argentina, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, iniciou, nessa quinta-feira (27), a missão governamental em Buenos Aires. O governador palestrou para empresários na embaixada do Brasil na capital argentina. Durante cerca de uma hora, no Seminário Rio Grande del Sur: El futuro nos une, Leite apresentou as potencialidades do Estado gaúcho a possíveis investidores e parceiros comerciais. O governador expôs o sucesso da agenda de reformas da sua gestão, que permitiu a retomada de investimentos públicos e a melhoria do ambiente de negócios, entre outras iniciativas.

“Temos uma posição privilegiada no Mercosul e, atualmente, somos o principal parceiro comercial da Argentina no Brasil. O Rio Grande do Sul promove uma série de eventos e feiras internacionais, por exemplo, que são oportunidades importantes para fazermos negócios em diversos setores”, afirmou Leite. “A nossa presença aqui é para mostrar de forma enfática a disposição do governo de fortalecer cada vez mais as relações com a Argentina.”

O governador também destacou os projetos de infraestrutura de interesse do Estado e da Argentina. Ele ressaltou a importância de estender o gasoduto de Vaca Muerta até Uruguaiana para abastecer os mercados gaúcho e brasileiro de gás natural. Além disso, reforçou o apoio do governo a obras federais na região da fronteira, como as pontes entre Porto Xavier e San Xavier, entre Uruguaiana e Paso de Los Libres e entre São Borja e Santo Tomé.

“A fronteira não é uma separação. Pelo contrário, é algo que nos une na mesma terra. As vidas das pessoas não respeitam fronteiras e, por isso, temos que fortalecer as parcerias para benefício de todos”, disse o governador.

Durante o evento, que teve a presença do embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, e do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, Leite também respondeu questionamentos de empresários sobre políticas de importação e exportação.

Também integram a comitiva do governo os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, além do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e dos secretários-adjuntos de Comunicação, Alexandre Elmi, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena. As informações são do Palácio Piratini.

