Por Flavio Pereira | 6 de fevereiro de 2023

Governador gaúcho Eduardo Leite participa terça-feira (6) de novo encontro em Brasília. (Foto: Divulgação/Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

O governador gaúcho Eduardo Leite parece ter identificado a estratégia do governo federal de promover reuniões mensais com todos os governadores como forma de ganhar tempo e fragmentar a força de reivindicações dos estados, como é o caso da compensação das perdas decorrentes da redução do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicações. Nestes encontros, Haddad propõe o debate de diversos temas, desde obras prioritárias, até reforma fiscal. O governador gaúcho já sinalizou ao próprio presidente Lula que é importante discutir as obras federais prioritárias nos Estados, mas que antes será necessário discutir a compensação das perdas, que no caso do Rio Grande do Sul são estimadas em R$ 5,7 bilhões. Estas perdas têm a compensação da União aos estados, já prevista em lei.

Reunião com Haddad nesta terça-feira

Nesta terça-feira, os governadores têm nova reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador Eduardo Leite, que pretendia entregar pessoalmente na terça-feira a mensagem anual do governo à Assembleia Legislativa, transferiu o ato para o próximo dia 14.

Reunião com líderes de bancadas

Eduardo Leite quer promover, na próxima semana, um encontro com o líder do governo, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e os deputados líderes de bancadas que integram a base aliada na Assembleia. O encontro está sendo organizado pelo líder do governo, deputado Frederico Antunes, e pode ocorrer no mesmo dia da entrega da mensagem ao legislativo, 14, terça-feira.

Paulinho Salermo (PP) encerrando gestão na Famurs

Em ritmo de despedida, o presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno (PP), prepara os últimos eventos da sua gestão. Será a Assembleia de Verão da Famurs, que ocorre nos dias 13, 14 e 15 de março em Atlântida, e o Seminário de Comunicação da Federação, que acontece nos dias 19 e 20 de abril, em Porto Alegre.

Sucessão na Famurs vai para o voto

Pelo acordo entre os partidos com maior número de prefeitos, o PDT terá o comando da Famurs a partir deste ano. O presidente do PDT, Ciro Simoni, informa à coluna que a escolha do nome para a Famurs será decidida no voto, entre os prefeitos de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT), Luciano Orsi, de Campo Bom, e Diego Picucha, de Parobé, que manifestaram interesse na indicação.

Temer foi abandonado pelo MDB?

O pragmatismo do MDB nacional que integra o governo Lula e, embora veja em Michel Temer seu principal líder, acabou deixando-o abandonado na recente critica de Lula, que o tachou de “golpista”. Michel Temer já percebeu que, nos embates com Lula, estará sozinho. E decidiu que a partir de agora, ele mesmo fará sua defesa, como aconteceu no último dia 25 de janeiro, quando usou suas redes sociais, e sugeriu que ele – Lula – “‘Governe olhando para a frente”.

Temer costurou a paz na Fiesp

Aliás, foi Michel Temer o artífice de um entendimento que parecia impossível entre dois dirigentes da poderosa Fiesp, a Federação das Industrias de São Paulo, informa a coluna Radar, da revista Veja. A disputa afetava o governo Lula em uma área sensível. Recentemente, Michel Temer esteve na Coteminas com Josué Gomes. Depois, chamou Paulo Skaf em casa. Foi o mediador, e responsável pela volta da paz na Fiesp.

Impossível falar com Jair Bolsonaro

A preocupação com a segurança de suas conversas fez com que o ex-presidente Jair Bolsonaro se torne praticamente incomunicável por telefone, nos EUA. Desde sua chegada a Orlando, Bolsonaro já trocou o número de telefone por pelo menos duas vezes. Os contatos agora são provocados apenas por Bolsonaro, que mantém o hábito de enviar vídeos e imagens pelo celular usando números diferentes.

Edegar Pretto já sentou na cadeira de presidente da Conab

O gaúcho Edegar Pretto foi escolhido para chefiar a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Porém, o seu nome ainda não foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. Mesmo assim, assumiu o posto e pediu a lista de cargos e salários da companhia, que tem orçamento anual de R$ 1,5 bilhão.

Ernani Polo toma posse hoje como secretário

A posse do novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ocorrerá nesta segunda-feira (6), às 18h30, no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. O governador Eduardo Leite participará do ato. Polo foi secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa.

Lançamento da Expodireto Cotrijal

Será nesta segunda-feira, às 8h30min, o Lançamento da Expodireto Cotrijal 2023. O evento acontece no Hotel Deville Prime Porto Alegre.

