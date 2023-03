Rio Grande do Sul Governador gaúcho neste sábado cumpre uma série de compromissos no Interior do Estado

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Nesta sexta-feira, Eduardo Leite participou de evento ligado à soja em Tupaciretã. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

O governador Eduardo Leite cumpre uma série de compromissos na Região Central do Estado e Vale do Paranhana durante este sábado (25). Ele iniciará o roteiro pela manhã, na cidade de Restinga Seca, a fim de conferir de perto as obras do Hospital de Caridade São Francisco e a nova pavimentação asfáltica da rua Adão Mário de Oliveira Dornelles.

Em seguida, assinará a ordem de início de obra na rodovia ERS-149, em Nova Palma, cidade na qual também visitará uma Unidade Básica de Saúde. O próximo destino, já no turno da tarde, é o município de Lindolfo Collor, onde prestigiará a 9ª Feira de Tapetes e Artefatos.

– 9h30min – 10h: visita à obra no Hospital de Caridade São Francisco. Rua Moisés Cantarelli nº 287, em Restinga Seca.

– 10h15min – 11h: vistoria a obras de pavimentação asfáltica. Rua Adão Mário de Oliveira Dorneles, em Restinga Seca.

– 11h30min – 12h15min: ato de Assinatura de Ordem de Início da obra na ERS-149. Avenida Dom Érico Ferrari nº 145, em Nova Palma.

– 12h25min – 12h55min: visita à obra da UBS pela Rede Bem Cuidar. Rua Raimundo Alessio nº 451, em Nova Palma.

– 15h – 16h30min: visita à 9ª Feira de Tapetes e Artefatos. Ginásio Poliesportivo de Lindolfo Collor.

Colheita da Soja

Nesta sexta-feira (24), Eduardo Leite participou da cerimônia de abertura da colheita de soja em Tupanciretã (Centro-Oeste gaúcho). O evento foi realizado na Agropecuária Coxilha Bonita, seguido de solenidade na Associação dos Funcionários da Cocevvil (Afuco), com as presenças dos secretários Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e Fabricio Peruchin (Habitação e Regularização Fundiária), além do líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP).

A produção da oleaginosa acumula perdas expressivas na safra deste ano, fortemente afetada pela estiagem. Leite ressaltou que o governo está finalizando um novo plano, em parceria com bancos públicos, para fortalecer a irrigação. “Vamos anunciar, em breve, um grande programa do governo do Estado para a irrigação. É um plano com boas condições de estimular os produtores a buscar esses recursos. Nossa gestão está comprometida com o setor”, enfatizou Leite.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, acrescentou que o governo é parceiro das entidades e dos produtores para a construção e a gestão de políticas públicas e programas que busquem minimizar esses efeitos, assim como na busca por superar a frustração da expectativa quanto à produtividade das lavouras:

“Um exemplo é o programa ‘Avançar’. Repassamos recursos para a perfuração de poços, a instalação de cisternas e a escavação de microaçudes. Além disso, nossas equipes estão trabalhando em um programa de irrigação para ser anunciado o mais brevemente possível. Nosso objetivo é oferecer alento aos produtores, responsáveis por colocar o alimento na mesa dos brasileiros e de pessoas em todo o mundo.”

(Marcello Campos)

