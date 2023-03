Rio Grande do Sul Ministro do Desenvolvimento Agrário se reúne com deputados gaúchos para discutir ações contra os efeitos da estiagem

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Grupo apresentou dados contextualizados e reivindicações. (Foto: Milton Bernardes/AL-RS)

A fim de discutir ações para amenizar o impacto do déficit de chuvas, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, recebeu em seu gabinete o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanchin (MDB), e seu colega Zé Nunes (PT), que comanda a Comissão dedicada ao assunto no Parlamento gaúcho. Também estava presente o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT).

O grupo apresentou as reivindicações recebidas durante reuniões da comissão na semana passada. Nunes ressaltou: “Os recursos anunciados pelo governo federal durante visita de ministros à cidade gaúcha de Hulha Negra foram importantes e demonstram a preocupação com a situação dos municípios e das famílias agricultoras”.

Ele fez uma ressalva: “Apesar das medidas, avaliamos que é necessário e possível mais ações, porque os impactos da estiagem são significativos e atingem de forma geograficamente ampla a produção agropecuária no Rio Grade do Sul”.

Também foi solicitado ao titular da pasta federal algum tipo de incentivo à produção e à preservação de água, de forma paralela à reservação de água e irrigação. No foco da iniciativa estão, sobretudo, a agricultura e a pecuária realizadas em sistema familiar.

História recente

Zé Nunes mencionou, ainda, que antes da safra atual, o Estado já havia enfrentado três estiagens, duas delas com perdas de grande alcance:

“Nos últimos anos, temos um quadro que demonstra que as estiagens são fenômenos climáticos com forte impacto sobre o setor. Some-se a isso a consequente elevação nos custos ao produtor. Tal aspecto já comprova a necessidade de uma política permanente e a ampliação da verba direcionada ao seguro rural. O custo seria dividido entre os governos federal, estadual e produtores rurais”.

(Marcello Campos)

