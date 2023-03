Porto Alegre Cais Embarcadero, em Porto Alegre, tem aula gratuita de pilates na manhã deste sábado

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Com início às 10h30min, atividade é aberta ao público. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desenvolvido pela Unimed de Porto Alegre, o programa “Viver Bem” oferece ao público na manhã deste sábado (25) uma aula gratuita de pilates no Cais Embarcadero (Centro Histórico). A atividade tem uma hora de duração (10h30min às 11h30min), em frente ao espaço da empresa no local e com orientação da professora Joana Cambeses.

As inscrições devem ser feitas por meio de link disponível em unimedpoa.com.br/viverbem. Em caso de chuva, será realizada por meio de plataforma virtual.

O pilates consiste em uma técnica que aumenta a consciência corporal, reduz o estresse e melhora a capacidade respiratória, além de incrementar força e definição musculares. É indicado para todos os níveis de condicionamento, pois os alunos serão orientados a desfrutar a aula a partir de seu potencial e capacidade individuais.

O programa “Viver Bem” tem por objetivo estimular os hábitos saudáveis, em sintonia com uma filosofia de cuidado integral de corpo e mente para melhor qualidade de vida. Isso inclui alimentação adequada e atividade física. Por meio da iniciativa são oferecidos diversas ações.

A Unimed de Porto Alegre conta com quase 690 mil beneficiários e 370 pontos de atendimento, dentre serviços próprios ou credenciados, constituindo a maior rede privada de prestação de serviços à saúde em seu segmento de atuação. Ao menos 6,6 mil médicos fazem parte da cooperativa.

Conta com estrutura própria para atendimento ao cliente, incluindo laboratório, centros de diagnóstico por imagem, oncologia e infusão, além de pronto-atendimentos, clínicas de vacinas, unidade de atendimento pediátrico e serviço “SOS Emergências Médicas”, além dos já mencionados espaços “Viver Bem”.

Corrida de Porto Alegre

A partir das 8h de domingo (26), o trecho entre o Largo Glênio Peres (Centro) até a Fundação Iberê Camargo (Zona Sul) será palco da 19ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre. O evento terá provas de 3, 7 e 15 quilômetros, com cerimônia de premiação marcada para as 10h20min.

O trajeto abrange as avenidas Mauá e Beira-Rio (inclusive na volta, para as modalidades de maior percurso). A fim de garantir a segurança viária e para minimizar os impactos no trânsito, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai monitorar o trânsito, que contará com bloqueios intermitentes na rua Siqueira Campos e avenida Mauá, para saída dos atletas, sem a necessidade de desvios.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle de mobilidade vão monitorar a circulação e orientar os pedestres e motoristas. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter da EPTC.

(Marcello Campos)

