Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Baile de Porto Alegre, neste sábado, é um dos destaques. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Comemorado em 26 de março, o aniversário de 251 anos da fundação de Porto Alegre é alvo de uma série de eventos gratuitos neste fim de semana. São atrações culturais, sociais e esportivas que abrangem diferentes locais da capital gaúcha, com destaque para atrações como o tradicional Baile da Cidade, oficinas e prestação de serviços ao público. A programação completa pode ser conferida no site prefeitura.poa.br.

Neste sábado (25), a partir das 10h, será realizada mais uma edição da caminhada orientada Viva o Centro a Pé. A orientação é do professor de escultura do Atelier Livre, José Francisco Alves, para conhecimento da história, contexto e significado de obras de arte em praças e fachadas de edifícios da região central. A atividade partirá da Praça da Matriz, depois seguirá pela rua da Ladeira, Rua da Praia e Praça da Alfândega.

Baile

O Baile da Cidade está de volta em novo formato, na noite deste sábado, valorizando atrações representativas da diversidade cultural da capital dos gaúchos. DJs, hip hop, rap, tradicionalismo, rock e muito samba prometem animar o Baile da Cidade, que começa a partir das 18h, junto ao espelho d´água. A apresentação será de Edson Polako (Rádio 104 FM) e Jota Crom (Rádio Pampa).

A abertura terá show de hip hop e rap do projeto Icea Malvina, do Morro Santa Tereza, com foco na criação da poesia, improviso e musicalidade. Na sequência, às 18h30, o grupo de danças tradicionais e de baile do CTG Gildo de Freitas irá apresentar uma coreografia especial dedicada a Porto Alegre.

Às 19h, o DJ Capú assume o som e, a partir das 20h, tem início a apresentação da Escola Campeã do Carnaval de 2023, Estado Maior da Restinga. Logo depois, às 21h, entra em cena o espetáculo circense “Asas de um Sonho”. Principal atração musical da noite, a banda Comunidade Nin-Jitsu, se apresenta às 22h. Por fim, sets do DJ Cabeção encerram o baile, a partir das 23h15min.

Serviços

Ao longo do dia também serão oferecidos diversos serviços de utilidade pública na Redenção. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) leva o painel sensorial para demonstração e também uma caixa transparente com lixo retirado do Arroio Ipiranga. Também será feita oferecida troca de sacolas plásticas e garrafas plásticas por sacolas recicláveis.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará no parque com atividades de educação para o trânsito. Entre elas, óculos simuladores de substâncias tóxicas e ações intergeracionais, colocando o jovem sob a ótica do idoso. O Gabinete da Causa Animal, por sua vez, realizará uma pequena feira de adoção e levará o “Castramóvel” para visitação pelo público .

Já a Guarda Municipal levará para o parque brinquedos infláveis e piscinas de bolinha entre outros atrativos para as crianças, além da unidade móvel da corporação.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará com suas maquetes demonstrativas dos tipos de lixos, com os impactos ao meio ambiente, além de garrafas gigantes coletoras de plásticos para destinação de resíduos. A CEEE Equatorial, por sua vez, participará do evento com cadastro de tarifa social, troca de lâmpadas, negociações, cadastro para cursos profissionalizantes, sorteio de geladeiras e brindes.

Na área da saúde, uma unidade móvel irá aplicar vacina bivalente contra covid em idosos. Também haverá uma tenda especial do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

Corrida

Também no domingo, as provas da 19ª Corrida de Aniversário serão realizadas a partir das 8h, com largada e chegada no Largo Glênio Peres, Centro Histórico. As inscrições podem ser realizadas no site sesc-rs.com.br ou em uma unidade do Sesc no Estado até as 18h desta quarta-feira, 22, ou quando atingir 1.000 atletas inscritos. Mais informações aqui.

Memória

O projeto À Luz da Memória: Patrimônio em Evidência promove no domingo e segunda-feira (27) um espetáculo projetado na fachada do Memorial do Rio Grande do Sul, na rua Sete de Setembro, 1.020 (Centro Histórico). O objetivo é valorizar o patrimônio, criando narrativas que se comuniquem de maneira lúdica e informativa com a herança cultural da cidade.

Orquídeas

Também prossegue a exposição de orquídeas no Mercado Público (Centro Histórico). Além de 200 espécies diferentes da flor, são disponibilizados cursos, palestras gratuitas à disposição dos visitantes e competição de orquídeas entre os produtores. Estima-se que, em Porto Alegre, sejam cultivadas comercialmente 400 mil plantas da espécie.

(Marcello Campos)

