Rio Grande do Sul Governador gaúcho participa de eventos em três cidades do Litoral Norte na tarde desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Roteiro inclui Palmares do Sul, Capão da Canoa e Santo Antônio da Patrulha. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Na tarde desta quinta-feira (3), o governador Eduardo Leite participará de eventos nas cidades de Palmares do Sul, Capão da Canoa, e Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho. O roteiro inclui inauguração de obras de infraestrutura viária, vistoria de trabalhos em instituições de saúde e educação e assina convênios com municípios.

– 13h: entrega o trevo de acesso a Palmares do Sul, que recebeu investimento de R$ 1,8 milhão do programa “Avançar nos Transportes”. Foram realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização para melhor fluidez no trecho da rodovia ERS-776, entre Palmares do Sul e o entroncamento com a RSC-101.

– 14h: em Capão da Canoa, a assinatura de um convênio com o Hospital Beneficente Santa Luzia para aquisição de tomógrafo e um termo de doação de veículo ao município de Caraá. Na sequência, está prevista a vistoria em obras realizadas no Instituto Estadual Riachuelo.

– 15h10min: na mesma cidade, será inaugurada a duplicação da estrada RS-407, na rota de acesso ao município. O investimento foi de R$ 5,2 milhões do Estado (também por meio do “Avançar”), com contrapartida de R$ 2,9 milhões da prefeitura.

– 16h30min: em Santo Antonio da Patrulha, a inauguração da nova ponte sobre o Arroio Pereira, localizada no quilîometro 3,5 da ERS-474. A estrutura antiga foi destruída por um ciclone no mês de junho, e as obras emergenciais ficaram prontas em cerca de 40 dias.

– 17h30min: vistoria das obras no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, localizado na rua Marechal Floriano Peixoto nº 732.

(Marcello Campos)

2023-08-02