Bancas do Mercado Público de Porto Alegre irão funcionar também aos domingos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

O funcionamento do Mercado Público aos domingos era uma demanda antiga de quem transita pelo Centro Histórico. Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA O funcionamento do Mercado Público aos domingos era uma demanda antiga de quem transita pelo Centro Histórico. (Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA) Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA

A partir deste fim de semana, o Mercado Público de Porto Alegre irá abrir aos domingos, das 10h às 16h. A medida foi possível após o novo Regimento Interno, com a apresentação de regras e procedimentos de utilização e de funcionamento para todos os 106 permissionários do centro comercial. Desses, cerca de 20 comerciantes abrirão as lojas neste primeiro domingo (6).

Segundo a Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap), a segurança será reforçada pela Guarda Municipal e Brigada Militar, enquanto o Largo Glênio Peres e arredores estarão liberados para estacionamento neste dia. A abertura das bancas é facultativa a cada permissionário.

O funcionamento do Mercado Público aos domingos era uma demanda antiga de quem transita pelo Centro Histórico. “Essa abertura passa a ser uma nova atração para turistas e moradores da Capital que visitarem a região”, destaca o secretário titular da Smap, André Barbosa.

“O Mercado Público é um símbolo da nossa cidade. A abertura aos domingos é mais uma opção turística e gastronômica para quem quer conhecer a Capital. Além disso, traz mais renda para os empreendedores”, concorda a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Tavares.

“Para os permissionários, o que tem sido feito é muito bom, como a operação do segundo andar e a pintura interna e externa. A abertura no domingo será uma grande experiência para ver como será a aceitação por parte da população”, complementa a presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público, Adriana Kauer.

Horários

– De segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h;

– Sábados, das 7h30min às 18h;

– Domingos, em caráter facultativo, das 10h às 16h;

– Restaurantes, bares e lanchonetes, em caráter facultativo, das 19h às 22h.

Para as lojas térreas do anel externo que possuem acesso independente, é vedado o ingresso ao interior do Mercado Público (das 19h às 22h), de segundas-feiras a sextas-feiras, e das 18h às 22h, aos sábados, em caráter facultativo.

Público interno (permissionários e funcionários – 5h30min até duas horas após o fechamento ao público).

Fornecedores (de segunda a sábado das 5h30min às 9h30min) vedada a circulação de mercadorias após este horário.

