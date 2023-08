Mundo “Zelensky e Putin não têm planos de parar a guerra”, diz Lula

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Presidente Lula falou com jornalistas estrangeiros nessa quarta-feira e abordou a guerra na Ucrânia. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Presidente Lula falou com jornalistas estrangeiros nessa quarta-feira e abordou a guerra na Ucrânia. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nessa quarta-feira (2), que Rússia e Ucrânia estão longe de assinar um acordo de paz porque nenhum de seus líderes está interessado em encerrar os combates a esta altura do conflito.

A declaração foi dada durante entrevista de Lula a correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto. Na ocasião, ele destacou os esforços de vários países do mundo para encerrar o conflito, mas que o objetivo esbarra nos próprios presidentes de Ucrânia e Rússia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, respectivamente.

“A gente não tem ouvido nem do Zelensky nem do Putin a ideia de ‘vamos parar e negociar’. Por enquanto os dois estão naquela fase ‘vamos ganhar, vamos ganhar’”.

Lula defendeu a decisão brasileira de não se envolver diretamente com a guerra. “A primeira coisa que estamos fazendo é não participar da guerra. É a primeira atitude para construir a paz”, afirmou. “O Brasil está naquele rol de países que está tentando procurar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz.”

As declarações seguem a atual política diplomática brasileira, de condenar a invasão ucraniana perpetrada pela Rússia, mas não participar do envio de armas às forças ucranianas, como vem fazendo os países da Otan e outros aliados.

Desde que assumiu a presidência, Lula tem batido na tecla de que é necessário reunir países que não estão envolvidos diretamente com a guerra para costurar, junto a Ucrânia e Rússia, um acordo de paz. Em consonância a esse pensamento, nações africanas já se reuniram tanto com Putin quanto com Zelensky, com propostas para interromper os combates.

2023-08-02