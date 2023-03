Geral Governador gaúcho recebe lideranças femininas para debater políticas públicas para as mulheres

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Temas como o acolhimento às vítimas de violência contra a mulher e a repressão ao feminicídio foram abordados no encontro. (Foto: Grégori Bertó/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), uma comitiva de lideranças femininas do Estado, no Palácio Piratini, para conversar sobre políticas públicas para as mulheres. No encontro, estiveram presentes representantes de organizações que compõem o Fórum Estadual de Mulheres e o Comitê Organizador do 8M Unificado do RS.

Diálogo aberto

“Me reuni, no início desta manhã, com lideranças femininas para tratar de políticas públicas para as mulheres. As pautas discutidas são estratégicas. O nosso governo irá construir com elas um RS mais justo e igualitário”, informou o governador em seu perfil no Twitter.

Leite reforçou a disposição do governo em trabalhar em conjunto com as lideranças femininas, mantendo aberto o diálogo para aprimoramento das políticas públicas já realizadas pelo Estado, bem como para a implantação de novas iniciativas. “É um prazer recebê-las aqui no Palácio. Queremos trabalhar junto de vocês contra todo o tipo de preconceito”, disse o governador à comitiva.

Também participaram do encontro o vice-governador Gabriel Souza, a secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, e a secretária adjunta da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Caroline Moreira.

Qualificação das políticas

A comitiva de mulheres entregou a Leite documentos com apontamentos e sugestões para qualificação das políticas públicas voltadas ao público feminino. Foram abordados pontos como a rede de acolhimento às vítimas de violência contra a mulher, o fortalecimento das estruturas de prevenção e repressão ao feminicídio e o apoio às iniciativas de empreendedorismo feminino. O governador colocou à disposição do grupo as estruturas das duas secretarias presentes para se juntarem ao coletivo coordenado pelas lideranças presentes.

Também participaram do encontro as deputadas estaduais Laura Sito, Sofia Cavedon, Bruna Rodrigues e Nadine Anflor, além de outras representantes de movimentos sociais e organizações que trabalham em defesa dos direitos das mulheres. As informações são do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-recebe-liderancas-femininas-para-debater-politicas-publicas-para-as-mulheres/

Governador gaúcho recebe lideranças femininas para debater políticas públicas para as mulheres